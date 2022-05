Time Machine relié à iCloud dans macOS 13 ?

On attend peu de nouveautés sur macOS 13, après une grosse refonte en 2019 via macOS 11 Big Sur et une stabilisation ainsi que quelques évolutions importantes sur macOS 12 Monterey comme le contrôle universel. Apple doit certainement être en train d'optimiser les choses sous le capot et pourrait apporter du sang neuf du côté de Time Machine, son outil de sauvegarde intégré au système. D'après une nouvelle fuite, l'application pourrait désormais déposer du contenu sur iCloud.

Time Machine bientôt capable de sauvegarder sur iCloud ?

En effet, d'après les dires de Majin Bu, un leaker qui a déjà révélé plusieurs produits avant l'heure, Time Machine serait enfin lié à iCloud.

Si peu de choses ont filtré sur macOS 13, hormis son nom potentiel Mammoth, la prochaine version majeure du système d'exploitation pour Mac apporterait donc un changement important dans Time Machine pour loger les sauvegardes sur iCloud Drive. Une bonne idée pour restaurer à distance sans avoir le disque physique sous la main par exemple.



Mais l'utilisateur ne sera pas le seul à profiter de cette évolution puisqu'Apple peut y voir un nouvel argument en faveur de ses forfais iCloud les plus hauts. En effet, sauvegarder le contenu d'un Mac de travail demande des centaines de gigaoctets, voire plusieurs téraoctets. De quoi vendre des abonnements 2 To plus facilement, voire de proposer un palier plus élevé. Rappelons d'ailleurs qu'Apple One Premium intègre un plan 2 To.



Pour comprendre comment ça marche, consultez notre tutoriel sur Time Machine.

Confirmation du nouvel AirPort

Dernier point explicité par Majin Bu, Apple s'apprêterait bel et bien à lancer une nouvelle borne AirPort en novembre prochain. Une information que l'on a évoqué la semaine dernière sous la forme d'un adaptateur réseau sous iOS, mais sans savoir si ce produit serait limité à un routeur ou avec un Time Capsule pour les sauvegardes.