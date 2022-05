Apple dépose un adaptateur réseau sous iOS, un nouvel AirPort ?

Chaque fois qu'une société s’apprête à lancer un produit utilisant des fréquences radio (Bluetooth ou Wi-Fi), celui-ci doit être approuvé par des organismes de réglementation américaine comme la FCC. Justement, Apple a déposé de nouveaux documents cette semaine autour d’un nouvel "adaptateur réseau" qui fonctionne sous iOS. Le retour des routeurs AirPort ?

Et si Apple ressortait un AirPort

Sous le nom de code "A2657", le produit est simplement décrit comme un "adaptateur réseau". Selon les informations contenues dans les documents partagés par la Federal Communications Commission, Apple a envoyé un échantillon de test de ce dispositif à l'agence le 22 janvier 2022. Bien qu'il n'y ait pas d'images de l'adaptateur, les documents décrivent les détails de son matériel interne.

Le mystérieux adaptateur réseau d'Apple dispose de deux ports Gigabit Ethernet, d'antennes Wi-Fi, Bluetooth et NFC, ainsi que d'un port USB-C. Plus surprenant encore, le dépôt montre également que l'accessoire dispose de 32 Go de stockage interne et de 1,5 Go de RAM. Une deuxième version du même produit possède un port Lightning au lieu de l'USB-C et seulement 1 Go de RAM.



Concernant le système d’exploitation, l'adaptateur exécute le firmware "19F47", qui est une version interne précoce d'iOS 15.5. Vous avez certainement en tête que tout cela fait penser à l’écran Studio Display d'Apple qui tourne sous iOS avec une puce A13.



Dernière information, la FCC a testé le nouvel accessoire connecté à un MacBook Pro et à un iMac, et Apple a demandé un accord de non-divulgation valable jusqu'en novembre 2022. C’est en général la date de keynote des nouveaux Mac. Reste que cet "adaptateur réseau" n’est jamais apparu à la rubrique « rumeurs » et que sa description pourrait très bien correspondre au futur écran miniLED 27 pouces ou la prochaine Apple TV 2022.



Si certains attendent le retour de la gamme AirPort abandonnée en 2018, sachez que le constructeur américain possède de nombreux appareils enregistrés auprès de la FCC qui sont destinés à des fins internes, comme les outils utilisés par les techniciens pour réparer les iPhones et les Macs.



Seriez-vous intéressé par un hub réseau moderne remplaçant les AirPort ?