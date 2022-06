TV d'Orange est disponible sur les TV Samsung à partir de 2018

⏰ Il y a 45 min

Alban Martin

3



Après une longue période de test, puis un lancement sur les derniers modèles seulement, l'application TV d'Orange débarque désormais sur tous les téléviseurs intelligents Samsung sortis à partir de 2018. Voilà qui permet de se passer de la box opérateur et de n'avoir qu'une télécommande pour tout gérer. Enfin.

TV d'Orange s'invite chez Samsung

Samsung et Orange annoncent le lancement d’une première version de l’application TV d’Orange complémentaire à la Box TV Orange, disponible dès maintenant et en exclusivité pour tous les possesseurs d’une Smart TV Samsung compatible. Grâce à elle, les abonnés à la TV d’Orange peuvent profiter de la richesse de l’offre sans box TV supplémentaire depuis leurs Smart TV Samsung, qu’il s’agisse de leur téléviseur principal, d’un TV placé dans la chambre ou encore dans une résidence secondaire.

Voici les services auxquels les clients ont accès après avoir installé l'application sur leur téléviseurs :

200 chaînes TV en direct;

des services de replay, pour retrouver leurs émissions préférées après leur diffusion;

Le service d’enregistrement multi-écrans pour les abonnés à l’option;

Un accès dématérialisé à un large catalogue de contenus et de services.

Une bonne idée qui rejoint par exemple celle de Free qui propose une Apple TV afin de simplifier l'écosystème à la maison. Les Smart TV offrent déjà un accès intuitif à un grand nombre de contenus à la carte (direct, replay, VOD, SVOD, streaming), les clients Samsung voient donc arriver une option supplémentaire, le tout sans box "Media". Une économie d'argent et pour la planète à terme avec moins d'appareils produits.



L'application pour Samsung est gratuite dans la plupart des cas. Si votre forfait ne l'inclut pas, il faudra ajouter l'option à 5 €/mois, ce qui est notamment le cas pour les abonnés Sosh.

Guillaume Rault, Vice-président de la division Consumer Electronics de Samsung Electronics France, a déclaré :

Nous sommes très heureux de ce partenariat noué avec Orange. Aujourd’hui, Samsung devient le premier acteur à proposer les offres de trois opérateurs majeurs avec Bouygues Telecom (BBox Smart TV), Iliad (Oqee by Free) et maintenant Orange (TV d’Orange). Ce partenariat témoigne de notre volonté de proposer la meilleure expérience Smart TV à nos utilisateurs, en innovant continuellement à travers le développement de nouveaux usages et offres TV.

Si vous êtes abonnés Orange ou Sosh, sachez que l'app existe aussi sur iPhone, iPad et Apple TV, cf lien plus bas. Pour ceux qui n'auraient pas de téléviseurs Samsung, sachez que la gamme Smart TV démarre à 399 euros.

Télécharger l'app gratuite TV d'Orange

