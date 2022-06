Nouvelles publicités Apple : environnement et accessibilité sont au programme !

La seconde fonction s'adresse essentiellement aux personnes malentendantes ou aux utilisateurs qui passent leur vie avec un AirPods Max en réduction de bruit sur la tête. L'iPhone va vous envoyer des notifications pour vous alerter dès qu'un bruit retentit, on pense par exemple à la sonnette de votre porte, à de l'eau qui coule, une alarme incendie... Les possibilités sont nombreuses, Apple vous propose d'activer en détail la reconnaissance des sons directement dans les réglages d'accessibilité de votre iPhone ou iPad. En ce qui concerne le dernier spot publicitaire, Apple a choisi de vous parler du plastique recyclé qui est utilisé pour concevoir l'iPhone 13. Apple explique très brièvement que le plastique provient de bouteilles et qu'il est recyclé en matériau haute performance.

La catégorie accessibilité va promouvoir VoiceOver et la reconnaissance des sons . La première fonctionnalité est fantastique pour les personnes malvoyantes, elles peuvent utiliser leur produit Apple avec un accompagnement vocal (la voix de Siri) pour les diriger vers la bonne application.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.