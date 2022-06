Philips Hue Go est une nouvelle lampe portable connectée

Signify a présenté une série de nouveaux produits d'éclairage intelligent Philips Hue, dont sa première lampe portable et rechargeable conçue pour être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. La lampe de table portable Philips Hue Go est dotée d'une poignée en silicone qui vous permet de l'emporter partout avec vous. Signify lance également un nouveau style de réveil Sunrise, ainsi que des spots actualisés.

Philips Hue Go

La Philips Hue Go peut durer jusqu'à 48 heures sur une seule charge, et vous pouvez la brancher à l'aide de sa base de chargement si elle vient à manquer d'énergie. Comme vous pouvez utiliser la lampe dans divers environnements et scénarios, elle est dotée d'un bouton qui vous permet de faire défiler toutes les scènes prédéfinies pour trouver le bon éclairage. La lampe portable Philips Hue Go sera disponible à la fin de l'été au prix de 149,99 euros en France d'après le communiqué de presse.

Philips Hue Signe

Signify lance également un nouveau style de réveil Sunrise. La lampe Hue sur laquelle vous l'utilisez passera par une transition colorée du bleu à l'orange doux pour imiter le soleil qui se lève à l'horizon. Il sera lancé aux côtés de la nouvelle lampe Philips Hue Signe gradient en chêne d'ici la mi-juillet aux États-Unis. Le lampadaire gradient, avec sa base en bois naturel, a été conçu pour être un accent subtil pour la chambre à coucher et coûtera assez cher. Comptez 349,99 € pour le modèle sur pied, et 239,99 € pour la taille en-dessous à poser sur une table.

De nouveaux spots

En plus des lampes, la société Signify lance de nouveaux spots encastrables avec une puissance lumineuse accrue, leur permettant de fournir un éclairage suffisant pour remplir des pièces plus grandes. Les nouvelles lampes blanches et de couleur seront disponibles dans des boîtiers de 4 et 5/6 pouces à partir d'aujourd'hui pour des prix commençant à 49,99 €.

Philips Hue Tap

Enfin, il y a le nouvel interrupteur à cadran Philips Hue Tap avec quatre boutons qui peut contrôler les lumières intelligentes dans un maximum de trois pièces distinctes de votre maison. Il sera également disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 49,99 €. Toutes les nouveautés de Philips Hue sont sur le site officiel de la marque et déjà en partie sur la boutique officielle sur Amazon. Bien évidemment, tout cela est compatible avec l'iPhone et HomeKit d'Apple.

