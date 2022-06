Bonne idée : choisissez les contenus à partager dans la fiche de contact sur iOS 16

Dès la rentrée, les propriétaires d'iPhone vont profiter d'une nouvelle mise à jour qui comporte une tonne de nouveautés, on pense bien évidemment à iOS 16 ! Cette nouvelle version va apporter des innovations logicielles très attendues comme la modification des messages ou l'annulation, une personnalisation plus poussée de l'écran de verrouillage... Mais aussi quelques améliorations qui vont rendre plus confortables les petites actions que vous réalisez sur votre iPhone au quotidien !

Filtrez les informations d'une fiche de contact avant l'envoi

La future mise à jour iOS 16 comporte tellement de modifications, qu'il n'est pas toujours facile de toutes les lister, que ça soit dans les applications Photos, Contacts, Musique... Vous risquez d'apercevoir de nombreuses surprises après l'installation !

L'un des récents changements qui a été trouvé par notre confrère iGeneration concerne directement la fiche de contact.



Sur iOS 16, quand vous choisirez d'envoyer une fiche à un proche par AirDrop, Messages, Mail ou via une autre application iOS, vous aurez l'accès à un bouton "Filtrer les champs", Apple l'a ajouté en tête du menu de partage.

L'avantage avec cette nouveauté, c'est que vous allez avoir l'opportunité de sélectionner les informations que vous désirez partager, jusqu'ici, c'était toute la fiche de contact... ou rien.

Quand vous appuierez sur ce bouton, une nouvelle fenêtre s'affichera et vous demandera de cocher les informations que vous souhaitez expédier à la personne tierce.

Vous aurez le choix de cocher ou non l'ensemble des données sur la fiche, vous pourrez même enlever la photo que vous avez ajoutée sur la fiche de contact.



La bonne nouvelle, c'est qu'Apple a également pensé à proposer ce filtrage lors du partage de plusieurs fiches de contact différentes. De plus, cela concerne aussi bien iOS 16 qu'iPadOS 16 !