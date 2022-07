Europe : prolongation jusqu'à 2032 de la suppression des frais d'itinérance

En Europe, nous avons un avantage considérable : toute personne qui voyage au sein d'un pays membre de l'Union européenne n'a plus besoin de payer des prix exorbitants liés aux frais d'itinérance. Cette promesse de l'UE va se prolonger jusqu'à 2032 pour le plus grand bonheur des personnes qui voyagent régulièrement pour le plaisir ou pour des raisons professionnelles.

Prolongation de la suppression des frais d'itinérance

Depuis 2017, la plupart des prix liés aux appels, SMS et données 3G/4G/5G dans toute l'Union européenne sont facturés comme s'ils avaient été consommés dans le pays où le forfait mobile a été souscrit. Celé évite aux clients de s'inquiéter des coûts d'itinérance lorsqu'ils utilisent leur smartphone dans l'UE.



L'UE a étendu cette législation pour 10 ans supplémentaires, puisqu'elle devait initialement expirer le 1er juillet 2022. Une bonne nouvelle, car rien ne changera à nos habitudes et les tarifications resteront les mêmes. Toutefois, on retrouve dans le cadre de la prolongation quelques nouveaux ajouts au règlement, notamment l'exigence que les citoyens aient accès aux mêmes services à l'étranger dans l'UE que chez eux lorsque les infrastructures et technologies identiques sont accessibles à proximité de leur position.

Les vitesses de réseau pouvant varier, le nouveau règlement imposé par l'UE ne garantit pas la même vitesse de réseau mobile en cas d'itinérance, mais, comme le souligne TechCrunch, il tente de faire en sorte que "lorsque des qualités ou des vitesses similaires sont disponibles dans le réseau visité, l'opérateur national devrait assurer la même qualité du service d'itinérance".



Autre nouveauté, c'est l'avertissement des frais supplémentaires auxquels peut être confronté l'abonné en cas d'itinérance. Les frais d'itinérance doivent être communiqués aux clients par SMS, c’est quelque chose qui n’est plus négociable. L'Union européenne veut absolument tout miser sur la transparence afin d'éviter les mauvaises surprises aux consommateurs qui se retrouvent parfois avec des factures très salées après des vacances où ils ont déjà beaucoup dépensé.

Le Royaume-Uni ne sera pas concerné

Détail important pour nos voisins britanniques, ils ne seront pas soumis à cette législation avantageuse et protectrice envers les consommateurs. En effet, l'UE n'a plus de pouvoir sur les opérateurs britanniques en raison du choix de la sortie de l'Europe. Partir de l'Union européenne a eu des avantages, mais également beaucoup d'inconvénients, notamment sur les frais d'itinérance très coûteux qui sont de retour depuis un certain temps chez les opérateurs.

Aujourd'hui, quand un Anglais voyage dans l'un des pays européens, il paie une tarification supplémentaire pour ses appels téléphoniques, ses SMS, ses MMS, mais aussi sa consommation de data.