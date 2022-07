Apple arrête la collaboration avec son ancien chef du design Jony Ive

Après plus de 20 ans de fidélité chez la firme de Cupertino au poste de chef du design des produits Apple, Jony Ive a décidé de déposer sa démission en 2019 pour créer sa propre entreprise spécialisée dans le design "LoveFrom". Apple qui a voulu continuer à collaborer avec Ive était devenu un "client" de la nouvelle entreprise de Ive, cependant, c'est désormais terminé selon un récent rapport.

L'empreinte de Ive disparaît définitivement des produits Apple

Selon Tripp Mickle, journaliste du New York Times, Jony Ive n'est plus consultant chez Apple avec son entreprise LoveFrom. D'après les informations obtenues, la relation entre Apple et Jony Ive est terminée suite à une décision récente du conseil d'administration, ce qui veut dire que Ive ne jouera plus aucun rôle dans la création des produits chez Apple.



Selon des sources bien renseignées, certains responsables d'Apple auraient été "frustrés" par la somme que la société versait à Ive alors que le designer recrutait certains talents d'Apple pour sa propre entreprise. Le choix d'abandonner la coopération avec LoveFrom pour le design des produits Apple à venir a été pris à l'unanimité dans un vote au conseil d'administration qui a eu lieu à l'Apple Park.

Désormais, Apple souhaite faire confiance à son équipe de conception dirigée par Alan Dye (vice-président de la conception d'interfaces humaines) et Evans Hankey (vice-président du design industriel), deux salariés qui ont longuement collaboré avec Jony Ive pendant que celui-ci travaillait encore chez Apple.

Évidemment, l'entreprise n'exclut pas l'hypothèse de s’associer à nouveau dans un avenir proche avec LoveFrom ou d'autres partenaires pour le design des produits Apple, mais pour le moment ce n'est plus à l'ordre du jour.



Les iMac, iPod, iPhone, iPad et l'Apple Watch ont tous été développés par Jony Ive chez Apple. Son travail s'est distingué par son esthétique minimaliste, qui est un facteur important du succès actuel d'Apple. Au cours de ses dernières années, Jony Ive aurait été "dépassé" par la responsabilité de gérer l'équipe de conception de l'entreprise pendant des décennies. Il voulait prendre son envol et travailler avec d'autres entreprises sur d'autres produits, ce qu'il fait aujourd'hui puisque LoveFrom possède à l’heure actuelle d’Airbnb et Ferrari comme clients.

Quel impact a eu Jony Ive pour les produits à venir ?

Apple n'a jamais caché sa relation avec Jony Ive après son départ de l'entreprise, toutefois ce que n'a jamais divulgué le géant californien, ce sont les projets sur lesquels a participé l'ancien chef du design entre 2019 et 2022.

Il est envisageable que Ive était concentré sur des projets qu'il connaissait déjà bien comme les prochains iPhone, les prochains iPad, les générations d'Apple Watch à venir...

Néanmoins, il ne faut pas exclure la possibilité que Ive ait laissé son empreinte sur des produits qui n'ont pas encore été dévoilé officiellement, on pense par exemple au casque AR/VR, aux lunettes connectées ou à l'Apple Car, la fameuse voiture électrique.