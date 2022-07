Apple aurait acheté de l'or récolté illégalement au Brésil

Un quotidien brésilien révèle que les GAFAM dont Apple auraient acheté de l'or illégalement dans des mines au Brésil. L'or en question est introduit dans l'iPhone et autres produits électroniques lors du processus de fabrication.

Achat légal ou illégal ?

Si c'est malheureusement le genre d'annonce qui ne devrait pas faire lever les foules, elle n'en reste pas moins importante. Dans un article publié hier, le journal local brésilien Reporter Brasil révèle que quatre entreprises que nous connaissons très bien, à savoir Apple, Amazon, Google et Microsoft, auraient acheté de l'or extrait illégalement au Brésil.



Comme vous le savez peut-être, l'or et le cuivre sont indispensables à la fabrication d'objets électroniques. Étant donné que ce sont des ressources rares et très recherchées, il existe forcément des entreprises minières illégales sur la planète qui cherchent à faire du profit en vendant leur marchandise à un prix bien plus avantageux.



L'or illégal en question proviendrait des terres indigènes brésiliennes situées dans l'Amazonie. Le journal indique que cet or était principalement acheté pour la conception de smartphones et d'ordinateurs mais aussi pour les serveurs d'Amazon et de Google.

Pour assumer une telle annonce, le journal dit avoir eu accès à des documents officiels qui prouvent ces achats illégaux en 2020 et 2021. L'or proviendrait de deux raffineries qui sont justement sous le coup d'une enquête de la police fédérale brésilienne pour vente et extraction illégale d'or.



Le sujet est assez complexe car même si les deux raffineries en question (Chimet et Marsam) sont analysées par la police locale, elles sont en effet jugées comme réglementaires aux États-Unis et en Europe.



En réponse à l'article, Apple a été le seul à déclarer ne plus acheter d'or à Marsam. En revanche, aucun commentaire sur Chimet. Pour les autres, silence radio. L'avenir nous dira si cette affaire fait du bruit mais comme souvent avec les GAFAM, elle risque de vite passer à la trappe.