Apple annonce la fin du masque obligatoire dans les bureaux et en Apple Store

Depuis maintenant 2 ans, l'Apple Park oblige ses salariés dans les bureaux et en Apple Store à porter quotidiennement un masque pour se protéger de la Covid-19. Cette règle bienveillante a exaspéré énormément d'employés qui n'ont eu qu'une hâte : la fin de cette mesure sanitaire. Bonne nouvelle pour eux, c'est désormais terminé, Apple vient d'annoncer la fin du masque.

Le masque disparaît chez Apple

Apple a confirmé récemment dans un mémo interne que les employés dans les bureaux et en boutique n'ont plus à porter de masque facial, à moins que les autorités sanitaires locales ne l'exigent toujours. L'équipe d'intervention COVID-19 d'Apple a informé que la société mettait à jour ses protocoles de santé et de sécurité "à la lumière des circonstances actuelles".



Toutefois, Apple recommande aux salariés qui veulent continuer à porter le masque de le faire, l'entreprise se dit consciente que chaque cas peut être particulier et qu'il est normal qu'une personne fragile souhaite garder un masque.

Voici la lettre qui a été transmise aux salariés :

L'équipe,



Nous vous écrivons pour vous faire part d'une mise à jour de nos protocoles actuels. À la lumière des circonstances actuelles, le port d'un masque facial ne sera plus requis dans la plupart des sites. Comme toujours, veuillez consulter régulièrement Welcome Forward pour connaître les exigences spécifiques de votre site, notamment celles des autorités sanitaires locales, ou de tout autre site que vous pourriez visiter.



Nous reconnaissons que les circonstances personnelles de chacun sont différentes. N'hésitez pas à continuer à porter un masque facial si vous vous sentez plus à l'aise de le faire. Veuillez également respecter la décision de chaque individu de porter ou non un masque.



Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir les protocoles de santé et de sécurité COVID-19 d'Apple.



L'équipe d'intervention COVID-19

Tout comme Apple, la majorité des entreprises aux États-Unis n'obligent plus leurs salariés à porter le masque, la décision d'Apple a été prise un peu tardivement, mais le géant californien a privilégié la vigilance, surtout pour les employés d'Apple Store en contact avec des centaines de visiteurs tous les jours.