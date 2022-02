Le masque n'est plus obligatoire dans plusieurs Apple Store aux États-Unis

Nous avons vécu une crise sanitaire particulièrement douloureuse partout dans le monde, il a fallu changer nos habitudes et porter des masques toute la journée au bureau, dans les magasins et même parfois à l'extérieur. Aux États-Unis, on commence à voir le bout du tunnel concernant la pandémie Covid-19, plusieurs États autorisent le retrait du masque à l'intérieur des boutiques, ce qui a immédiatement été appliqué en Apple Store.

Le masque, bientôt fini ?

Étant forcée de suivre les règles sanitaires de chaque État, la firme de Cupertino n'a pas eu d'autres choix que d'imposer le port du masque pendant plus d'un an, heureusement les exigences de ce côté se réduisent et les gouverneurs deviennent plus souples face à la crise sanitaire !



Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple a reçu le feu vert ces derniers jours pour progressivement abandonner le masque obligatoire dans ses boutiques, évidemment cela vise exclusivement les endroits où les nouveaux cas de Covid-19 sont au plus bas.



Les employés ont été avertis que pour le moment le port du masque est toujours une directive en interne, mais que cela n'allait plus durer très longtemps (Apple s'inquiète énormément d'une perte importante d'effectif dû aux isolements).

En ce qui concerne les visiteurs, il n'y a plus d'obligation, mais une "recommandation" qui est notifié sur le site d'Apple et à l'entrée des Apple Store concernés par l'assouplissement des mesures.

Le rapport de Bloomberg a communiqué plusieurs États où le masque n'est plus obligatoire pour les clients :

Le changement de politique en matière de masques s'applique aux magasins situés dans des États comme l'Ohio, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Kansas, le Kentucky et d'autres. Les clients doivent porter des masques dans les magasins des quelques États où les directives sont plus strictes, comme Hawaï.

Certains Apple Store comme celui de New York ont choisi une approche différente, celle de rendre le port du masque facultatif exclusivement pour les clients qui sont entièrement vaccinés. Bien sûr, les employés peuvent vérifier le pass vaccinal d'une personne qui ne porterait pas de masque durant sa visite dans l'Apple Store.



Pour éviter les confusions et les problèmes de compréhension, Apple appelle ses clients américains à vérifier le site internet avant de se déplacer. Ils pourront facilement voir si le masque est toujours obligatoire, facultatif (mais recommandé) ou obligatoire uniquement pour les non-vaccinés ou ceux qui ont un schéma vaccinal incomplet.

Le retour des ateliers Today at Apple

La France a été l'un des premiers pays en fin d'année dernière à reprendre les Today at Apple, malheureusement les cours n'ont duré que quelques semaines avant d'être à nouveau annulés à cause du variant Omicron.

Apple souhaite désormais que les États-Unis puissent à nouveau accéder aux ateliers, la firme de Cupertino reconnait que ce moment convivial manque énormément et que beaucoup de clients attendent impatiemment l'ouverture de nouveaux ateliers Today at Apple.