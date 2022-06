Apple Music disparait des enceintes Amazon aux États-Unis et dans plusieurs pays

Avec ses enceintes Écho, Amazon a rapidement compris que pour attirer les consommateurs et augmenter sa part de marché, il était important de s'ouvrir à tous les services de streaming. La firme de Seattle s'est rapprochée en 2018 d'Apple Music pour donner un accès au gigantesque catalogue d'Apple à ses clients, cependant l'accord pourrait avoir été rompu aujourd'hui...

Où est Apple Music sur les enceintes Amazon ?

"Alexa, lance-moi I Like You de Post Malone sur Apple Music", cette commande vocale qui paraît banale ne fonctionne plus depuis quelques heures aux États-Unis et dans plusieurs pays à l'international. En effet, comme l'ont remarqué une multitude de propriétaires des enceintes Écho d'Amazon, l'intégration d'Apple Music a complètement été interrompue, ce qui empêche de lire une playlist, une radio ou un morceau de musique dans le catalogue du service de streaming.



Cette incapacité d’exploiter Apple Music s'est également observée dans les compétences, il n'est plus possible d'ajouter le service de streaming d'Apple via l'application dédiée. De plus, Apple Music a aussi disparu dans le magasin Amazon Alexa. Ça commence à faire un peu beaucoup pour suspecter un bug...

Pour le moment, cette incompatibilité avec Apple Music touche les États-Unis, ainsi que d'autres pays européens et asiatiques. Toutefois, certains pays comme le Royaume-Uni peuvent toujours demander à Alexa de lire un contenu sur Apple Music, c'est justement ce point précis qui est étrange, car s'il y avait un conflit entre Apple et Amazon ou une fin d'accord, les utilisateurs britanniques seraient eux aussi concernés !



Pour le moment, Apple et Amazon ne se sont pas exprimés quant à ce retrait d'Apple Music sur les enceintes Écho. Il n'est pas à exclure le fait que la firme de Cupertino ait décidé de changer de stratégie pour l'intégration de son service de streaming sur les enceintes des concurrents.

Si cela pourrait favoriser l'achat d'un HomePod, cela pourrait aussi pousser les abonnés à Apple Music à retourner vers leur ancien service de streaming ou profiter d'une offre promotionnelle ailleurs.



