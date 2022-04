Le masque fait à nouveau son retour en Apple Store en France

⏰ Il y a 1 heure

Alexandre Godard

2



Apple France fait un énième rétropédalage. Face à une situation épidémique qui se dégrade selon leur analyse, le masque obligatoire va faire son retour en Apple Store. Il sera accompagné par d'autres règles déjà présentes il y a quelques mois. On commence à désespérer...

Retour à la case départ

À l'heure où le monde tente de reprendre une vie normale après plus de deux années très compliquées sur le plan sanitaire et donc économique, certains ont encore du mal à se faire à l'idée qu'il va falloir vivre avec ce Covid-19 qui nous turlupine.



En ce qui concerne la France, le masque n'est plus obligatoire, mis à part dans certains endroits comme les transports en communs. Une décision encourageante même si quelques personnes semblent encore assez fébriles face à cette décision.



Comme le soulignent nos amis de MacGeneration, la direction France d'Apple Retail vient de prévenir ses employés que le masque allait de nouveau être obligatoire en Apple Store face à la recrudescence des cas de Covid-19. Une nouvelle plutôt négative dans cette période où nous essayons justement de nous en séparer. À date, après une vaccination plus que massive et des efforts considérables réalisés par tout le monde, il serait peut-être bon de commencer à laisser libre à chacun de porter le masque ou non.

Quoi qu'il en soit, les employés vont une nouvelle fois devoir se couvrir le visage toute la journée et il en va de même pour les clients qui souhaitent pénétrer dans les boutiques d'Apple. Si vous n'avez pas de masque sous la main, la marque vous en fournira un à l'entrée. À noter que les ateliers « Today At Apple » ne fermeront pas.



D'autres restrictions déjà vues par le passé font également leur retour comme le nombre restreint de personnes dans l'enseigne, la distanciation physique ou encore un nettoyage de produits plus fréquent. Le rendez-vous obligatoire n'est pas encore d'actualité mais pourrait rapidement pointer le bout de son nez.