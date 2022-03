Les employés vaccinés dans les Apple Store américains n'ont plus l'obligation du masque

Après une fin d'année compliquée en termes de crise sanitaire, les pays commencent progressivement à laisser des libertés aux entreprises sur le port du masque en interne. L'administration de Joe Biden a donné le feu vert aux magasins (dont les Apple Store) pour que les employés qui ont un parcours vaccinal complet puissent enlever le masque pendant leur journée de travail.

Le retrait des masques

Après 2 ans à porter quotidiennement un masque, les employés des Apple Store aux États-Unis vont enfin pouvoir retirer le masque qui était obligatoire depuis le début de la pandémie.

Dans une annonce réalisée en interne il y a quelques heures, Apple explique que les salariés de ses boutiques situées dans les zones où les nouveaux cas de Covid-19 ont diminué auront une demande de port de masque "facultatif". Ceux qui voudront le conserveront (avec toujours des masques fournis par Apple) et ceux qui ne le souhaitent plus, pourront s'en séparer.



Cela a été rendu possible grâce à l'assouplissement des règles pour lutter contre la Covid-19 aux États-Unis, plusieurs États autorisent désormais la suppression des masques pour les équipes des magasins, restaurants, cinémas... Les choses semblent revenir à la normale tout doucement.

Comme le révèle Bloomberg, Apple modifie les procédures dès maintenant, l'entreprise est consciente que beaucoup d'employés attendent ce moment depuis longtemps :

La société a informé le personnel que les masques pour les employés vaccinés des entreprises sont désormais facultatifs dans les bureaux des régions où les mandats locaux concernant les masques intérieurs ont été supprimés. Elle a également informé le personnel de détail d'un petit nombre de sites que les masques pour les employés seront facultatifs à partir de vendredi. Au fil du temps, à mesure que les régions abandonnent leurs mandats et que les cas diminuent, les masques deviendront facultatifs pour les employés dans un plus grand nombre de sites.

En ce qui concerne les employés qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19, le port du masque devrait être toujours obligatoire (Apple ne l'a pas ouvertement dit dans la communication).



Cette bonne nouvelle devrait se poursuivre en France dès le 14 mars, le Premier ministre Jean Castex a informé ce midi que le masque ne sera plus nécessaire en intérieur, sauf dans les transports en commun et les établissements de santé.

Dans la logique des choses, Apple devrait supprimer l’exigence du port du masque pour les salariés et visiteurs dès cette date en France.



Preuve que le soleil réapparaît après cette difficile période, Apple a pris la décision de relancer les ateliers Today at Apple aux États-Unis, il s'agit de sessions de découvertes et d'apprentissages pour les clients. Les Today at Apple avaient été interrompu à cause de la pandémie, il y a... 2 ans !