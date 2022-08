Tinder se ravise sur les rencontres dans le métavers et les coins

Votre prochain rendez-vous Tinder ne se fera visiblement pas dans le métavers, en tout cas pas de sitôt. Bernard Kim, directeur de Match Group, a demandé à l'unité Hyperconnect de Tinder (acquise en 2021) de réduire ses projets de rencontres dans le métavers. Dans sa lettre aux actionnaires, Kim a déclaré que l'incertitude quant au succès des mondes virtuels exigeait que l'équipe "n'investisse pas massivement" dans le métavers. Match a également imputé à l'achat d'Hyperconnect une perte d'exploitation de 10 millions de dollars au dernier trimestre, alors qu'elle avait réalisé un bénéfice d'exploitation de 210 millions de dollars à la même période l'année précédente.

Tinder craint l'échec du metaverse

La société prend également "du recul" sur ses projets d'introduction de Tinder Coins dans l'application, suite à des résultats de tests peu concluants. S'il n'a pas supprimé purement et simplement la monnaie numérique, Kim a souhaité qu'elle "contribue plus efficacement" aux résultats de Tinder. Tout élément virtuel devra contribuer sérieusement à la prochaine phase de croissance de Tinder, a ajouté le dirigeant.

Au même moment, Tinder est confronté à un bouleversement de sa direction. Le PDG Renate Nyborg quitte la société après l'avoir rejointe en septembre dernier. La raison de son départ n'est pas claire, mais Kim a déclaré que Match était à la recherche d'un remplaçant.



Il ne fait aucun doute que Tinder est confronté à un avenir incertain. En plus de la perte de Tinder, la maison-mère Match a prévu une faible croissance et a déclaré qu'elle était toujours aux prises avec les changements de comportement provoqués par la pandémie. Si l'activité a fait un bond dans la seconde moitié de 2021, l'épidémie baissant d'intensité, il n'y a pas eu de pic similaire en 2022. Le nombre de nouveaux utilisateurs s'essayant aux rencontres en ligne n'est pas revenu au niveau d'avant la pandémie. Le responsable espère que des lancements de produits plus agressifs inciteront les nouveaux venus, comme les vidéos en direct et les services de rencontre "alibi".

