Adonit dévoile le stylet Neo Pro avec recharge magnétique pour seulement 44,99 $

Le fabricant de stylets Adonit a présenté sa dernière création, le Neo Pro. Il s'agit du premier stylet pour iPad qui peut être rangé magnétiquement et chargé sans fil sur le côté d'un iPad, tout comme l'Apple Pencil 2 que l'on peut "caler" sur un iPad mini, iPad Air et iPad Pro.

Adonit la joue comme Apple

Si l'Apple Pencil est capable de se fixer magnétiquement sur le côté d'un iPad, l'Adonit Neo Pro semble être le premier modèle tiers à pouvoir également se charger sans sur une tablette d'Apple. La plupart des stylets tiers doivent être rechargés via un port USB-C.

Le Neo Pro coûte 44,99 dollars, soit trois fois moins cher que l'Apple Pencil, qui coûte 129 euros. Bien qu'il ait des fonctionnalités similaires à celles de l'Apple Pencil avec des caractéristiques telles que la sensibilité à l'inclinaison et le rejet de la paume de la main, il n'a pas de sensibilité à la pression.



Lorsqu'il est connecté en Bluetooth, le Neo Pro peut afficher l'état de sa batterie dans le widget de batterie sous iPadOS. Le stylet est doté d'une pointe spirale remplaçable, d'un bouton de mise en marche par clic et d'une autonomie pouvant atteindre neuf heures.



L'Adonit Neo Pro est compatible avec l'iPad Pro 11 pouces, l'iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération ou plus récent, l'iPad Air de quatrième génération ou plus récent, et l'iPad mini de sixième génération. Le stylet est désormais disponible en pré-commande en Space Gray et Matte Silver sur le site d'Adonit et rejoindra certainement la boutique en ligne Amazon du constructeur qui compte déjà plusieurs modèles de la marque.

