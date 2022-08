Bons plans iOS : PlunderChess, iWriter, NetPulse App, Learn to read music notes, Miximum

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 6 promos avec notamment PlunderChess, iWriter, NetPulse App, Learn to read music notes, Miximum et Pascals Wager. L'occasion d'économiser 33€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

PlunderChess (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.22.1, 187 Mo, iOS 10.0, White Horse Games, LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Si les échecs sont amusants (et ils le sont !), alors PlunderChess l'est encore plus !

Imaginez que vous jouez aux échecs comme d'habitude, mais que cette fois, lors d'une prise, la pièce d'échecs qui a mangé est autorisée à "prendre" des capacités de déplacement supplémentaires directement à partir de son butin, et à utiliser ces capacités nouvellement acquises lors d'un prochain coup ! Cela ne semble être qu'un détail, mais cela change tout ! Télécharger le jeu gratuit PlunderChess





Tiny Runner (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v2.81, 44 Mo, iOS 9.0, YUZHI MA) passe de 0,99 € à gratuit. Voici une alternative à Mario, mais en pixel-art et sans fin. Comme Mario Run, votre héros court sans s'arrêter, à vous de faire en sorte qu'il évite les obstacles et les trous.



Plusieurs niveaux sans fin, des contrôles simples et un beau style graphique.



Si vous aimez Mickey Hoops et compagnie, testez Tiny Runner ! Télécharger le jeu gratuit Tiny Runner





Learn to read music notes (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.6.2, 9 Mo, iOS 10.0, Cornel Borcean) passe de 1,99 € à gratuit. Apprenez à lire les notes de musique en quelques minutes en mémorisant un ensemble de notes à la fois par le biais de la répétition aléatoire. Commencez au niveau 1 et développez la reconnaissance des notes de musique en progressant dans tous les niveaux jusqu'à ce que toutes les notes soient maîtrisées.



Pour commencer, il suffit de choisir la clé musicale souhaitée : clé de sol ou clé de fa. Vous pouvez facilement passer des aigus aux basses ou des basses aux aigus d'un simple glissement de doigt ! Identifiez la bonne note en touchant le bouton A B C D E F G et passez à la note suivante. Maîtrisez le niveau 1 et passez au niveau suivant jusqu'à ce que les 4 niveaux soient maîtrisés. Chaque note correcte rapporte un point. Télécharger le jeu gratuit Learn to read music notes





Applications gratuites iOS :

Gradient Background Maker (App, iPhone / iPad, v2.1, 2 Mo, iOS 8.0, michael webb) passe de 0,99 € à gratuit. Gradient Background Maker peut être utilisé pour créer de jolies images en couleur qui peuvent être enregistrées comme fond d'écran de votre appareil, utilisées comme fond d'écran de site Web ou utilisées dans vos propres applications.



Il suffit de sélectionner la quantité de rouge, de vert et de bleu pour la moitié supérieure et la moitié inférieure, de choisir l'angle de mélange des couleurs, puis le degré de flou. Une fois que vous êtes satisfait des couleurs, appuyez sur le bouton "Enregistrer" et sauvegardez votre image ! Télécharger l'app gratuite Gradient Background Maker





MovieSpirit (App, iPhone / iPad, v9.39, 202 Mo, iOS 11.0, Jacky Wu) passe de 9,99 € à gratuit. Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette cependant son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs. Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Grungetastic (App, iPhone / iPad, v3.3.11, 53 Mo, iOS 14.0, JixiPix Software) passe de 2,99 € à gratuit. Grungetastic transforme vos photos avec plusieurs looks chauds et percutants : Grunge classique, Grunge blanchi, Pop usée, Grunge usé, Gritty Grunge, Distressed et autre Pop Grunge. Ces styles originaux vous permettent de vous amuser avec vos photos.



Si vous aimez tout ce qui se rapporte aux ombres, frottement, grattage, déchirure, déchiquetage, stressant, affligeant, sautant, explosant, éclaboussures, maculage, éclatant, éclatant, fumant... Télécharger l'app gratuite Grungetastic





Promotions iOS :

iWriter (App, iPhone / iPad, v5.2, 5 Mo, iOS 14.5, Serpensoft Group) passe de 2,99 € à 0,99 €. iWriter est un éditeur de texte simple et élégant, idéal pour écrire un article, une nouvelle, un roman ou prendre une note.



Comme d'autres concurrents, l'idée est ne pas avoir la moindre distraction. Par rapport aux autres, on peut choisir des thèmes, les polices d'écritures et organiser facilement ses documents.



Les + : Support de iCloud et Dropbox

Personnalisation

Gestes pour naviguer Télécharger iWriter à 0,99 €





NetPulse App (App, iPhone / iPad, v1.1, 26 Mo, iOS 10.0, Martysoft LLC) passe de 1,99 € à 0,99 €. NetPulse veut vous aider à trouver le meilleur réseau. Pour cela, NetPulse teste votre signal sans fil jusqu'à 100 fois par seconde pour repérer rapidement les problèmes et trouver des signaux sans fil plus puissants, qui peuvent varier considérablement d'une pièce, d'un bâtiment ou d'un terrain à l'autre.



Contrairement aux barres de signal en haut de votre écran, NetPulse révèle vos véritables performances bidirectionnelles avec des scores précis et des indicateurs simples. Avec une fonction innovante de "compteur Geiger" sans fil, NetPulse permet aux utilisateurs de trouver et d'utiliser rapidement des signaux sans fil plus puissants, souvent à quelques mètres seulement. Télécharger NetPulse App à 0,99 €





Arrog (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 233 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 2,99 € à 0,99 €. Arrog est un puzzle-game d'aventure énigmatique qui se déroule dans un monde en noir et blanc ponctué d'accents de couleurs, et sublimé par des graphismes merveilleusement dessinés à la main. C'est beau et saisissant, mais surtout beaucoup trop court ! Télécharger Arrog à 0,99 €





Miximum (App, iPhone / iPad, v1.5.10, 2 Mo, iOS 14.0, Mike Clay) passe de 2,99 € à 0,99 €. Passez au niveau supérieur avec Apple Music en combinant vos listes de lecture préférées dans des méga-mixes mis à jour automatiquement. Touchez simplement les listes de lecture que vous souhaitez inclure (ou exclure). Les chansons en double sont supprimées automatiquement.



Pour aller plus loin, vous pouvez créer des règles pour filtrer rapidement les morceaux indésirables. Télécharger Miximum à 0,99 €





Cultist Simulator (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.9, 370 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Dans cet infâme jeu de cartes, incarnez un mystérieux profanateur dans un décor inspiré des années 1920, de dieux cachés et d'histoires secrètes. Fabriquez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez des innocents.



Ce jeu primé a été lancé pour la première fois sur PC et compte plus de 200 000 joueurs dans le monde entier.



Les + : Si vous aimez les jeux de carte, vous allez l'adorer ! Télécharger Cultist Simulator à 2,99 €