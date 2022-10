Bons plans iOS : Oriole Music Player, Videdit et Gem Wizards Tactics

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Oriole Music Player, Videdit et Gem Wizards Tactics. L'occasion d'économiser 23,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Solitaere (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.3, 32 Mo, iOS 9.0, aeliox) Avouez qu'il n'y a rien de mieux qu'un solitaire pour passer le temps : vous avez quelques minutes devant vous ? Lancez votre partie et mettez pause pour y revenir plus tard.



Avec Solitaere, retrouver tout le plaisir du Solitaire dans une interface minimaliste ! Télécharger le jeu gratuit Solitaere





Escape from Crimson Manor (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.05, 136 Mo, iOS 11.0, MediaCity Games) passe de 1,99 € à gratuit. Ce jeu propose une savant mélange avec un niveau de difficulté décent, des énigmes à plusieurs niveaux, une bonne jouabilité qui plairont aux amateurs du genre.



Échappez-vous d'un manoir victorien énigmatique avec un sombre secret dans ce jeu de puzzle narratif « Escape the Room / Point & Click » rempli d'œuvres d'art, de passages secrets et de mystérieux puzzles mécaniques en tant que comptable de l'énigmatique magnat du chemin de fer Hadley Strange. Télécharger le jeu gratuit Escape from Crimson Manor





Applications gratuites iOS :

Oriole Music Player (App, iPhone / iPad, v13.1.0, 62 Mo, iOS 8.0, sulin huang) passe de 0,99 € à 0,49 €. Oriole est un lecteur de musique local, il s'agit de l'édition Ultimate. Il vous offre une qualité sonore optimale en corrigeant les défauts de la plupart des écouteurs et des enceintes.



Fonctions : Lecture FLAC non destructive, simulation du goût du son, SACD, DSD, DXD, support CUE, paroles LRC, répétition du cycle A-B, mode veille, égaliseur avancé 512, correction des défauts du casque, divers effets sonores. Voix claires, basses fréquences pleines d'élasticité et de force.



C'est un lecteur de musique de très haute qualité avec un très bon son. Télécharger Oriole Music Player à 0,49 €





Depello (App, iPhone / iPad, v2.0.4, 12 Mo, iOS 12.0, Northmind AB) passe de 0,99 € à gratuit. Vous aimez mettre en exergue certains éléments sur une photo ? Depello vous propose de le faire en 2 secondes, simplement en sélectionnant du doigt le sujet ou l'objet à garder en couleur tout en mettant le reste en retrait, en noir et blanc.



L'algorithme comprend les couleurs à préserver et faire le travail rapidement. C'est très impressionnant et pratique pour ceux qui veulent se démarquer sur les réseaux par exemple. Télécharger l'app gratuite Depello





Videdit (App, iPhone / iPad, v21.04.10, 71 Mo, iOS 11.0, 知刚 刘) passe de 1,09 € à gratuit. Videdit possède plus de 30 fonctions pour modifier vos créations vidéos : Info, Trim, Crop, Blend, Erase, Chromakey, Mosaic, Splice, Particle, BlingBling, Filter, Text, Sticker, Paint, Tuner, Dub, Speed, Reverse, Zoom, Rotate, Compress, Gif, Collage, Magnifier, Distortion, Reflection...



Voici quelques possibilités : Visualisez, modifiez ou supprimez certains EXIF et propriétés du fichier vidéo.

Découpez les parties non désirées de la vidéo

Recadrer la vidéo dans n'importe quelle taille

Couper des vidéos et des images avec plus de 100 effets d'animation de transition

Mosaïque statique ou dynamique d'une partie de la vidéo : sélectionnez la forme et le type, ajustez l'intensité du flou... Télécharger l'app gratuite Videdit





Video Recorder Pro (App, iPhone, v1.1.3, 13 Mo, iOS 13.0, Jaypalsinh Jadeja) passe de 5,99 € à gratuit. Video Recorder Pro est une application spécialisée dans l'enregistrement vidéo qui offre un large éventail de commandes manuelles pour filmer facilement des vidéos désirées directement depuis votre mobile. Toutes les commandes sont accessibles via un menu extrêmement complet à l'écran. Attention, il faut s'y connaître un minimum pour exploiter les capacités de cette application. Télécharger l'app gratuite Video Recorder Pro





Promotions iOS :

Iron Marines Invasion (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.6, 656 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 4,99 € à 3,49 €. Le dernier jeu de la sage Iron Marines est arrivé, un jeu de stratégie temps réel (RTS) qui propose une campagne solo de longue haleine avec un gameplay profond et un contenu énorme. C'est l'un des jeux du mois de septembre 2022, assurément.



Pour la première fois, il est en promotion, alors n'hésitez pas si vous aimez ce genre de titres.



Regardez le trailer vidéo : Les nouveautés sont essentiellement la possibilité de combiner ses compétences et faire évoluer ses troupes. Télécharger Iron Marines Invasion à 3,49 €





Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.44, 623 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 3,99 € à 1,19 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Pour vous en sortir, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux ! Télécharger Pavilion Mobile à 1,19 €





Sparklite (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.02, 1,1 Go, iOS 13.1, Playdigious) passe de 6,99 € à 4,99 €. Sparklite est un roguelite d'action-aventure se déroulant dans un monde fantaisiste en perpétuelle évolution. Une sorte de Zelda revisité avec des mécaniques vraiment bien trouvées.



Partez à l’aventure et combattez en vue de dessus avec un arsenal composé de gadgets, d’armes et d’équipement en tous genres. Explorez les recoins les plus dangereux d’un monde créé par génération procédurale, éliminez les titans de l’industrie minière et exploitez la puissance du Sparklite ! Télécharger Sparklite à 4,99 €