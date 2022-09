Bons plans iOS : VideoSplit, Television Time, Peppa Pig, GoTV - IPTV Player

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment VideoSplit, Television Time, Peppa Pig : Parc dattractions, GoTV - IPTV Player. L'occasion d'économiser 44€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Cubesc: Dream of Mira (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 182 Mo, iOS 10.0, Cagri Gecin) passe de 0,99 € à gratuit. Guidez Mira dans ce voyage d'énigmes joyeuses pour aider son frère Kira dans ses rêves.



Cubesc: Dream of Mira vous offre une toute nouvelle expérience de puzzle minimaliste dans une ambiance fantastique. Trouver des moyens cachés pour réveiller Kira de ses cauchemars et compléter les casse-têtes. Télécharger le jeu gratuit Cubesc: Dream of Mira





Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.11, 411 Mo, iOS 10.0, Entertainment One) passe de 3,99 € à gratuit. Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans du dessin animé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés. Les + :



8 jeux amusants inclus avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Apprendre en s'amusant Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





Sliding Puzzle (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.8, 6 Mo, iOS 13.0, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu classique de puzzle coulissant où il faut arranger les tuiles dans l'ordre croissant !



Débloquez des tableaux plus grands et plus difficiles et affrontez vos amis via le Game Center. Télécharger le jeu gratuit Sliding Puzzle





Applications gratuites iOS :

Party Banner (App, iPhone / iPad, v2.0, 1 Mo, iOS 16.0, William Walker) passe de 4,99 € à gratuit. Party Banner est une nouvelle application qui vous permet de diffuser en AirPlay des bannières numériques personnalisées sur votre téléviseur intelligent pour des événements et des occasions spéciales. Cette application est parfaite pour décorer votre téléviseur lors d'une fête ou d'un événement spécial, et elle est aussi très amusante ! Grâce à AirPlay, vous pouvez afficher l'écran de votre iPhone ou iPad sur votre téléviseur, puis sélectionner une bannière dans l'application. Télécharger l'app gratuite Party Banner





VideoSplit (App, iPhone / iPad, v7.0, 15 Mo, iOS 12.0, Timchang Wuyep) passe de 1,99 € à gratuit. Vous avez besoin de poster de longues vidéos sur votre statut WhatsApp mais vous ne pouvez pas les séparer avec précision?



Téléchargez Video Split pour vous faciliter la vie en coupant une vidéo en plusieurs parties. Idéal pour Instagram, TikTok et autre. Télécharger l'app gratuite VideoSplit





Hash Calculator (App, iPhone / iPad, v1.0.8, 14 Mo, iOS 8.0, Leszek Szary) passe de 1,99 € à gratuit. Hash Calculator calcule les hachages de n'importe quelle chaîne de caractères à l'aide de divers algorithmes populaires. Les hachages calculés peuvent être facilement copiés dans le presse-papiers ou envoyés par e-mail.



Algorithmes de hachage pris en charge (en plus des encoder / decoder base32 et base64) : MD2

MD4

MD5

SHA1

SHA224

SHA256

SHA384

SHA512

Whirlpool

CRC32

Adler32 Télécharger l'app gratuite Hash Calculator





Television Time (App, iPhone / iPad, v1.9.1, 40 Mo, iOS 15.0, Maximilian Litteral) passe de 2,99 € à gratuit. Television Time est un excellent outil pour garder une trace des séries que l'on regarde. Compatible iPhone, iPad et Apple Watch, l'app permet de rester à jour et même de découvrir de nouvelles séries en se basant sur vos goûts.

Jolie interface, fonctionnalités complètes et mises à jour régulières (les widgets iOS 16 du lockscreen sont déjà disponibles). Un must-have ! Télécharger l'app gratuite Television Time





GoTV - IPTV Player (App, iPhone / iPad, v1.2.2, 76 Mo, iOS 8.0, Leszek Szary) passe de 1,99 € à gratuit. GoTV permet de regarder des chaînes de télévision en direct sur votre iPhone ou iPad. Ajoutez un lien vers une liste de lecture M3U ou collez-le dans l'application et regardez la télévision en ligne. La technologie IPTV vous permet de regarder la télévision en direct de votre fournisseur de câble ou des chaînes de télévision en direct gratuites où que vous soyez. Grâce à cette application, vous pouvez regarder votre équipe sportive ou votre chaîne musicale préférée dans le train ou au bureau. Vous n'avez besoin que d'une connexion Internet.



Notez que cette application est une application client et que les utilisateurs doivent fournir leurs propres listes de lecture M3U pour regarder la TVIP. L'application prend en charge les mises à jour automatiques des listes de lecture ajoutées par URL. Divers protocoles sont pris en charge, notamment le protocole HLS (flux m3u8), RTMP, RTSP, etc. Télécharger l'app gratuite GoTV - IPTV Player





Promotions iOS :

SteamWorld Quest (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 780 Mo, iOS 13.0, Image & Form International AB) passe de 10,99 € à 2,99 €. SteamWorld Quest est le jeu de rôle et de cartes très prisé ! Menez un groupe d'aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. Affrontez toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes !



L'histoire est peut-être trop cliché, mais là où le jeu brille et se distingue des autres concurrents, c'est dans la mécanique de combat. Le gameplay est amusant, addictif et unique. Le système de tour par tour où les cartes sont tirées ou mélangées pour exécuter des commandes est un concept entièrement nouveau. L'intrigue et les personnages sont importants, mais pas autant que le rythme du jeu. Télécharger SteamWorld Quest à 2,99 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.8, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 13,99 € à 1,99 €. Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat mais un groupe de civil qui doit survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc). Une expérience assez incroyable ! Télécharger This War of Mine à 1,99 €