Bons plans iOS : Jinks!, Alti-meter, My Time at Portia

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Jinks!. L'occasion d'économiser 22,01€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Starlight : Carte du ciel (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de € à 1,99 €.

Zoom amélioré ! Télécharger Starlight : Carte du ciel à 1,99 €





Alti-meter (App, iPhone, v1.2, 24 Mo, iOS 12.0, albertopasca.it) passe de € à gratuit.

In this new release: two new widget for you! Now you can access quickly your favorite app and get your maximum altitude! Bug fix and improvements. Télécharger l'app gratuite Alti-meter





Jeux gratuits iOS :

Level (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8.0, 20 Mo, iOS 12.1, Starch Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Bougez les pièces, alignez les plateformes, restez calmes... Level est, comme vous pouvez vous en douter, un jeu de puzzle minimaliste mais très complexe...



Pas de publicités, pas d'achats intégrés, que de la réflexion !



Les + : 140 niveaux

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Level





One Hour One Life (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v2.22.0, 170 Mo, iOS 12.1, Wereviz) passe de 4,99 € à gratuit. One Hour One Life est l'adaptation pour appareils iOS du jeu original pour ordinateur de Jason Rohrer. Si vous avez joué à ce titre sur ordinateur, vous retrouverez les adorables graphismes et sons créés par Jason, ainsi que l'objectif passionnant de son ovni vidéoludique : bâtir une civilisation de A à Z en compagnie d'autres joueurs sur d'innombrables générations.



Vous commencez l'aventure en incarnant le bébé d'un autre joueur, ou en tant que jeune maman si aucune mère n'est disponible. Chaque minute qui passe équivaut à une année dans le jeu et l'âge maximum possible est de 60 ans. En effet, toute existence est éphémère, mais vos accomplissements seront transmis à vos enfants et petits-enfants après votre disparition. Télécharger le jeu gratuit One Hour One Life





Jinks! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 4 Mo, iOS 13.2, Simon Nickel) passe de 1,99 € à gratuit. Jinks! est un jeu simple à une touche avec un temps de jeu illimité. Un jeu au rythme rapide, pouvez-vous suivre?



Développez des stratégies pour garder le contrôle! Prédisez le mouvement pour planifier votre prochaine étape!



Les + : Si vous aimez le rythme, vous allez être servi Télécharger le jeu gratuit Jinks!





"OXXO" (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 163 Mo, iOS 8.0, Michal Pawlowski) passe de € à gratuit.

Salut, je suis Hamster ! J'ai créé pour vous des jeux de réflexion tels que : Scalak, Zenge, PUSH ou Art Of Gravity. « OXXO » OBJECTIF : regrouper les blocs similaires. Ils s'aiment ;) COMMENT Y PARVENIR ? – Découvrez le jeu par vous-même, pas de tutoriels ! – Jouez avec les blocs. Vous ne pouvez pas perdre dans OXXO ! – Faites-les tourner comme dans aucun autre jeu auparavant. – Utilisez toutes les 3 dimensions :) – Parfois, vous devrez réfléchir un peu. J'ai conçu OXXO pour que vous puissiez découvrir des mécanismes en constante évolution. Détendez-vous, profitez des énigmes, soyez fier/fière de vous-même ! Amusez-vous en jouant et merci pour votre soutien ! – – BATTERIE – UTILISEZ LE BOUTON HQ POUR ÉCONOMISER LA BATTERIE – – Cordialement Mike Télécharger le jeu gratuit "OXXO"





Promotions iOS :

MudRunner Mobile (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 906 Mo, iOS 13.0, FOCUS HOME INTERACTIVE) passe de 6,99 € à 3,99 €. MudRunner, la franchise qui a déjà séduit des millions de joueurs, débarque sur mobiles !



Bravez des environnements extrêmes au volant d’incroyables véhicules dans cette expérience off-road ultime !



- LA SIMULATION OFF-ROAD ULTIME

- AFFRONTEZ LES ÉLÉMENTS ET DOMPTEZ UNE PHYSIQUE ULTRA-RÉALISTE

- 15 MONDES OUVERTS À EXPLORER

- 16 INCROYABLES VEHICLES



MudRunner est l’expérience off-road ultime et vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole ! Télécharger MudRunner Mobile à 3,99 €





My Time at Portia (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v13.0, 1,6 Go, iOS 9.0, Nuverse) passe de 6,99 € à 4,99 €. Le célèbre jeu de simulation de vie RPG 3D débarque sur mobile ! Reprenez l'atelier de votre père, fabriquez et construisez pour devenir le meilleur constructeur de la ville ! Explorez un monde post-apocalyptique et découvrez des reliques qui vous permettront de rendre à l'humanité sa gloire passée. Au fil des aventures, vous deviendrez un constructeur aguerri et vous pourrez nouer des liens avec les habitants de Portia, vous faire des amis et qui sait, trouver l'amour !



Amusez-vous à construire et développez votre atelier dans ce monde ouvert 3D : rassemblez des ressources et transformez-les en morceaux d'objets utiles. Automatisez votre atelier et faites fructifier votre ferme ! Télécharger My Time at Portia à 4,99 €





Last Voyage (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 251 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 5,99 € à 0,99 €. Last Voyage est une aventure en 10 chapitres à travers l'espace et l'esprit. Voyager à travers des portails psychédéliques, résoudre des énigmes abstraites, explorer des oeuvres grandioses ou faire une compétition contre les étoiles.



Une expérience de science-fiction qui ne ressemble à aucun autre jeu jamais paru.



Les + : C'est beau et hypnotisant Télécharger Last Voyage à 0,99 €