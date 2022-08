Un prototype d'AirPower est examiné de près dans une vidéo publiée sur YouTube

Souvenez-vous, lors d'un Apple Event qui avait lieu en septembre 2017, Apple présentait au monde entier l'AirPower, un tapis de charge capable d'alimenter les batteries de 3 appareils en simultané. Malheureusement, le géant californien a été confronté à des difficultés de développement, les ingénieurs n'ont pas réussi à gérer la chaleur générée par l'AirPower ce qui a créé des surchauffes répétitives pendant les phases d'expérimentation.

L'AirPower (en prototype) se dévoile dans une vidéo

L'AirPower sortira-t-il un jour ? La question reste sans réponse encore aujourd'hui, certaines rumeurs ont affirmé dans le passé que le projet était abandonné, puis celui-ci aurait miraculeusement repris sur les ordres de la direction d'Apple. À l'heure actuelle, la commercialisation du tapis de recharge reste incertaine.



Le YouTuber 91Tech fait partie des personnes qui croient toujours à un lancement de l'AirPower, malgré bientôt 5 longues années d'attente. À travers l'une de ses vidéos sur sa chaîne, le passionné a pu ouvrir et exploré les moindres recoins d'un AirPower dans sa phase de prototype. Normalement, Apple les détruit, mais quelques exemplaires arrivent à filer en douce des locaux de l'Apple Park ou des logements des salariés qui sont en télétravail.



Dans une vidéo qui dure quasiment 30 minutes, on aperçoit qu'il s'agit d'un modèle qui possède 22 bobines, c'est l'une des éventualités imaginées par Apple, car quand on regarde les brevets qui ont été déposés ces dernières années, on remarque qu'Apple a travaillé sur des prototypes allant de 16 à 22 bobines.

Malheureusement, le prototype obtenu par 91Tech n'est pas fonctionnel, mais le YouTuber s'en est quand même à cœur joie pour analyser chaque composant et même la partie logicielle de l'AirPower. Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessous, en connectant ce prototype à l'application Terminal de macOS, il a été possible de récupérer une tonne d'informations pour comprendre sur quoi les développeurs d'Apple ont travaillé.



Pour l'instant, les leakers et analystes restent divisés à propos de l'AirPower, certains expliquent qu'Apple a tourné la page et a abandonné le projet, d'autres assurent que le projet a été relancé, mais sans réel espoir d'une disponibilité prochaine.



Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que d'autres accessoiristes au budget plus limité ont réussi là où Apple a échoué depuis 2017, mais avec des conceptions différentes à l'AirPower.

On pense notamment à Belkin et sa station de charge sans fil 3-en-1 à induction, à Mophie et son double chargeur sans fil, la marque Spguard et son tapis de charge sans fil 3 en 1 et même Amazon Basics qui propose un chargeur double sans fil.



Il faut tout de même reconnaître que les tapis de charge qui prennent en charge que 2 appareils sont nettement plus courants que ceux qui sont capables de gérer la recharge de 3 appareils en simultané comme le voulait Apple avec l'AirPower.

Mais... On en trouve quand même !

