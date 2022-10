Une vidéo montre un prototype AirPower semi-fonctionnel

C'est le deuxième aperçu du mort-né AirPower. En août dernier, une vidéo d'un prototype du chargeur 3-en-1 d'Apple nous a permis de voir de plus près le dispositif de recharge sans fil abandonné par l'entreprise avant son lancement. Mais cette fois, les chaînes YouTube Apple Demo et Unbox Therapy se sont associées pour nous proposer un prototype AirPower qui recharge réellement des appareils, mais pas complètement fonctionnel.

Une grande première pour l'AirPower

Annoncé en 2017 aux côtés de l'iPhone X, l'AirPower a été conçu pour qu'un iPhone, des AirPods et une Apple Watch puissent être placés sur n'importe quelle partie du tapis et que les appareils se rechargent, sans devoir les positionner à un endroit précis. Pour cela, de nombreuses bobines de charge se chevauchent (22 en tout). Mais Apple a du jeté l'éponge face à un problème de surchauffes à répétition.



Pour faire la démonstration, Apple Demo a fourni à Unbox Therapy un prototype rare d'AirPower avec une bobine en état de marche dans le coin inférieur droit du tapis, ainsi qu'un ensemble d'instructions explicites sur la façon d'utiliser l'appareil malheureux sans l'endommager ou se blesser au cours du processus. Voilà qui est rassurant, mais en même temps comme dirait notre Président, ce n'est qu'un prototype.

Pour allumer l'accessoire, le YouTuber utilise le port USB-C d'un MacBook Pro avec un câble Lightning vers USB-C, comme conseillé par son confrère. Comme d'autres prototypes AirPower, l'appareil ne présente pas la coque extérieure blanche avec laquelle Apple l'a présenté, exposant ses circuits internes à l'arrière. L



Apple Demo prévient que seuls les appareils Apple doivent être chargés sur l'AirPower, et de préférence uniquement les modèles iPhone X ou les AirPods. Le prototype AirPower est incapable de charger les modèles Apple Watch ou tout autre appareil plus récent doté d'aimants MagSafe. En outre, les appareils "Max" (comme l'iPhone XS Max) sont également à éviter car ils pourraient causer des dommages à cause de leur besoin plus conséquent en énergie.

Apple Demo conseille également de ne pas laisser l'AirPower connecté à l'alimentation pendant une période prolongée - jusqu'à une minute maximum - et de laisser l'appareil pendant cinq minutes pour qu'il refroidisse et évite les dommages avant de placer quoi que ce soit d'autre dessus.



Respectant ces instructions, Unbox Therapy place un iPhone X sur le coin du tapis, après quoi il commence à se charger sans fil - et reste en charge pendant le court laps de temps où le téléphone est laissé sur le tapis. Après une période de refroidissement, un étui AirPods est placé sur le tapis, qui réagit également à la bobine de travail.

Le tapis a manqué son objectif initial de date de lancement de 2018 et Apple a mis son AirPower au placard en mars 2019 en raison de problèmes de surchauffe, de communication inter-appareils buguée et de problèmes mécaniques et d'interférences. Mais la vidéo met également en évidence le fait qu'à certains égards, AirPower était un produit de son temps et que la technologie a évolué depuis qu'Apple a eu cette idée.



Par exemple, Unbox Therapy souligne le fait que l'AirPower est mal conçu pour la plupart des bracelets actuels de l'Apple Watch qui ne sont pas plats lorsqu'ils sont retirés du poignet et posés. On ne sait pas si cela a joué un rôle dans le raisonnement d'Apple pour abandonner l'AirPower, mais c'est la principale raison pour laquelle la plupart des chargeurs sans fil multi-appareils tiers sont équipés d'un support surélevé qui permet au bracelet de passer derrière le socle de charge sans avoir à l'enlever. De même, la vitesse de charge semble très limitée sur ce modèle.



Les rumeurs évoquent un AirPower 2 pour bientôt, certainement basé sur MagSafe. En attendant, il y a le chargeur Apple MagSafe simple, le chargeur MagSafe Duo ou bien les accessoires tiers pas chers compatibles avec l'iPhone 14.