Apple rattrape Google et Facebook sur la publicité en ligne

Apple a "rejoint le duopole de Facebook et de Google à la table d'honneur de l'adoption par les annonceurs", selon Appsumer, une société qui appartient à InMobi. Shumel Lais, directeur général d'Appsumer, a attribué l'amélioration de la position d'Apple à l'augmentation du nombre de développeurs d'applications prêts à débourser beaucoup d'argent pour stimuler les téléchargements. En termes de dépenses globales des développeurs d'applications pour la publicité en ligne (part du portefeuille), Google reste en tête, avec 34 %. Facebook est deuxième avec 28 %, suivi d'Apple avec 15 %. Mark Gurman a indiqué à la fin du mois dernier qu'Apple commencerait à afficher des annonces sponsorisées dans ses applications Plans, Books et Podcasts sur l'iPhone en 2023. Il semblerait donc que la part de marché d'Apple dans les annonces de recherche soit susceptible d'augmenter au-delà de ses 15 % actuels dans la période 2023-2024.

L'étude, basée sur une analyse des budgets publicitaires en ligne de plus de 100 sociétés d'applications grand public, montre que le secteur de la publicité d'Apple a bénéficié de la mise à jour majeure du système d'exploitation iOS 14.5 en avril 2021, qui a rendu plus difficile pour des sociétés comme Facebook ou Snapchat de suivre les utilisateurs sur Internet. Les annonces de recherche d'Apple permettent aux gens de faire de la publicité sur l'App Store du fabricant d'iPhone. Le taux d'adoption par les annonceurs au deuxième trimestre a augmenté de près de 4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 94,8 %, tandis que l'adoption par Facebook a diminué de 3 points de pourcentage pour atteindre 82,8 %, selon Appsumer . Le taux de Google a baissé de 2 points pour atteindre 94,8 %.

On rapporte ce matin que le duopole Google-Facebook dans le domaine de la publicité en ligne est peut-être en train de se disloquer. Selon une étude publiée mardi par Appsumer, Apple gagne du terrain dans les publicités numériques, tandis que Google et Facebook semblent s'essouffler.

