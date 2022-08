Apple collecte toujours moins de données que Google, Amazon, Facebook et Twitter

Apple est connue pour sa défense de la vie privée, qu'elle considère comme un "droit humain fondamental". Différente de la plupart des entreprises Big Tech, Apple affirme qu'elle n'est pas une entreprise guidée par la publicité, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de collecter vos données pour se faire de l'argent. Elle mise plutôt sur la vente de services et de produits. Justement, une nouvelle étude montre qu'Apple est bien l'entreprise qui collecte le moins de données par rapport aux autres entreprises.



Selon l'analyse de StockApps, parmi les cinq grandes entreprises numériques, qui comprennent Google, Twitter, Apple, Amazon et Facebook, c'est Google qui récolte le plus de données sur ses utilisateurs.

Google collecte trois fois plus de données qu'Apple

Alors que Google recueille 39 points de données pour chaque utilisateur, Apple n'en recueille que 12. Ce qui est impressionnant ici, c'est que l'analyse de StockApps montre que Facebook ne recueille que deux points de plus qu'Apple, soit 14 éléments. L'explication est la suivante :

Twitter et Facebook enregistrent tous deux plus d'informations que nécessaire. Toutefois, dans le cas de Facebook, la plupart des données qu'ils stockent sont des informations saisies par les utilisateurs.

Cela signifie que Facebook n'a pas grand chose à faire, ses clients lui donnent déjà une immense quantité de données.

D'après l'étude, Apple ne stocke que les informations nécessaires à la gestion des comptes des utilisateurs :

Apple se situe dans une ligue au-dessus d'Amazon en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. C'est l'entreprise la plus soucieuse de la vie privée. Apple ne stocke que les informations nécessaires à la gestion des comptes des utilisateurs. Cela s'explique par le fait que son site web n'est pas aussi dépendant des recettes publicitaires que Google, Twitter et Facebook.

Selon StockApp, chacune de ces entreprises de données se concentre sur une catégorie particulière de données et non sur la quantité de données. Google recueille davantage de types d'informations différentes pour les utilisateurs individuels. La firme s'appuie sur ces données pour faire de la publicité ciblée plutôt que de s'appuyer sur des traqueurs tiers, ce qui n'est pas une excuse non plus.



L'étude recommande d'utiliser des applications qui peuvent aider à protéger vos données, comme le navigateur DuckDuckGo au lieu de Google Chrome. L'une des plus grandes craintes, selon StockApp, est que Google "conserve les emplacements spécifiques des utilisateurs", affirmant qu'il s'agit d'une "grande préoccupation."



En raison de leur importance pour lier les profils en ligne et hors ligne des consommateurs, les données de localisation sont un sujet très débattu en matière de confidentialité.



Voilà qui devrait, une fois n'est pas coutume, apporter de l'eau au moulin d'Apple, donc de l'iPhone et du Mac, face à Android et aux Chromebooks. Dommage que Microsoft ne fasse pas partie de cette étude.