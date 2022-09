Bons plans iOS : Deemo, Pouces, Mage Mania, WaterMinder, Lire plus vite 2.0

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Deemo, Pouces, Mage Mania, WaterMinder, Lire plus vite 2.0. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.0.4, 2,7 Go, iOS 10.0, Rayark International Limited) passe de 2,99 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies. Tout cela traduit en français ! Télécharger le jeu gratuit Deemo





Incredible Box (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v8.01, 60 Mo, iOS 11.0, Oscar Tsang) passe de 0,99 € à gratuit. Incredible Box est un jeu très traditionnel. Faites rouler la boîte à la position cible, rien de plus.



Cela semble simple, mais ce jeu est dur, très dur. Adapté à tous les joueurs ! Télécharger le jeu gratuit Incredible Box





Mage Mania (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, 42 Mo, iOS 8.0, Jampot Software co., ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Les dragons régnaient autrefois sur le monde. Maintenant, ils dorment dans le donjon avec une richesse infinie et attendent le défi de l'aventurier. Prenez votre bâton, plongez dans le donjon. Et utilisez vos sorts pour combattre les monstres et les dragons. La règle est simple. Collectez les éléments en tapant et lancez des sorts pour attaquer. Une aventure intéressante vous attend.



Un jeu 8-bit facile à prendre en main mais assez conséquents grâce à plus de 100 monstres, 200 équipements et 20 sorts à acquérir. Télécharger le jeu gratuit Mage Mania





Applications gratuites iOS :

Pouces (App, iPhone, v2.1, 2 Mo, iOS 12.4, Charles Clement) passe de 1,99 € à gratuit. Pouces redéfinit le clavier en utilisant six zones carrées. Cela vous permet de saisir du texte sans regarder la fenêtre de saisie.



Pouces dispose de l'autocorrection, de la saisie prédictive, de l'accès rapide aux chiffres et de la saisie rapide des majuscules. Il prend également en charge les caractères accentués et est disponible en 13 langues différentes.



Voilà qui devrait plaire à ceux qui n'arrivent jamais à taper un texte du premier coup. Télécharger l'app gratuite Pouces





Image: JPEG PNG Converter (App, iPhone / iPad, v1.2.3, 31 Mo, iOS 13.0, TAPUNIVERSE LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Convertissez facilement vos photos au format JPG PNG HEIC PDF en un instant ! Cette application est conçue pour vous aider à transformer n'importe laquelle de vos photos en différents formats d'image.



Les formats de sortie pris en charge sont JPG, PNG, HEIC et PDF.



Les + : Sélectionnez plusieurs images à la fois

Ajoutez des photos de différentes sources Télécharger l'app gratuite Image: JPEG PNG Converter





Blur (App, iPhone, v2.0, 19 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 0,99 € à gratuit. Blur Background utilise l'apprentissage automatique pour conserver la netteté du premier plan de votre photo tout en floutant l'arrière-plan. Prenez une photo en utilisant l'appareil photo avant ou arrière.



Vous pouvez ensuite choisir parmi cinq styles de flou et régler l'intensité à l'aide d'un curseur. Les photos floutées peuvent être enregistrées dans le rouleau de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications.



Les + : Les résultats sont impressionnants Télécharger l'app gratuite Blur





Stitch Photos (App, iPhone / iPad, v1.3, 27 Mo, iOS 12.0, Le Giang Nam) passe de 1,99 € à gratuit. Assemblez automatiquement plusieurs captures d'écran en une seule longue image.



Stitch Photos vous permet de créer une capture d'écran de conversation complète, une capture d'écran d'application défilante ou une capture d'écran de page Web complète. Il vous suffit de prendre des photos qui se chevauchent pour que nous les organisions et les fusionnions automatiquement en une longue capture d'écran. Télécharger l'app gratuite Stitch Photos





WaterMinder (App, iPhone / iPad, v6.0, 213 Mo, iOS 13.0, Funn Media, LLC) passe de 4,99 € à gratuit. Des milliers d'adeptes recommandent WaterMind, une app pour vous motiver à boire la bonne quantité nécessaire à votre fonctionnement. L'eau est l'aliment le plus important et boire plusieurs litres par jour n'est pas donné à tout le monde.



Cette appli permet de suivre sa consommation, de se fixer des objectifs et les atteindre. Mieux, avec la mise à jour iOS 16, on a droit à plusieurs widgets sur l'écran verrouillé ! Télécharger l'app gratuite WaterMinder





Lire plus vite 2.0 (App, iPhone / iPad, v2.0, 123 Mo, iOS 12.2, HeKu IT GmbH) passe de 2,99 € à gratuit. "Lire plus vite" améliore votre vitesse de lecture et votre faculté de mémorisation avec de nombreux exercices stimulants et amusants. Lauréat d'un "App Store Rewind Award", l'app est un must-have pour les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Mieux, la toute nouvelle version 2.0 ajoute des tonnes d'exercices et une interface complètement remaniée. Télécharger l'app gratuite Lire plus vite 2.0





Promotions iOS :

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 17,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité.



Si vous n'avez pas entendu parler de ce remastering, SaGa Frontier Remastered est bien plus beau, parfaitement adapté au tactile et inclut également Fuse en tant que personnage jouable, ainsi que de nouveaux événements dans le scénario. SaGa Frontier propose donc huit héros jouables en tout avec chacun son histoire propre. L'aventure ne serait rien sans ses batailles, toujours aussi plaisantes et stratégiques avec des armes et des compétences à acquérir. Sans oublier la possibilité de combiner les attaques. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 17,99 €





Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.06, 1,6 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 9,99 € à 6,99 €. L'excellent Streets of Rage 4 poursuit l’héritage de la saga Streets of Rage dans un beat’em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques. Un retour réussi qui ravira les nostalgiques comme les nouveaux joueurs grâce à un savant mélange entre les jeux d'antan et un gameplay moderne. C'est beau, accessible et incroyablement fun ! Et la dernière version apporte enfin un multijoueur ! Télécharger Streets of Rage 4 à 6,99 €