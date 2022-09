iMovie et Final Cut Pro n'arrivent plus à éditer les vidéos en mode cinématique depuis iOS 16

C'est à chaque fois quand on regarde les forums d'entraide ou les réseaux sociaux qu'on se rend compte des bugs générés par le lancement des nouvelles mises à jour. Selon une masse d'utilisateurs d'iMovie et de Final Cut Pro, il serait devenu impossible d'éditer des vidéos tournées en mode cinématique sur iOS 16. Si cette affaire commence à devenir médiatisée, c'est essentiellement parce qu'Apple n'a toujours pas publié de correctif, 2 semaines après la sortie d'iOS 16 !

iMovie et Final Cut Pro en difficulté avec les vidéos cinématiques

Plusieurs habitués des applications iMovie et Final Cut Pro ne peuvent plus éditer les vidéos cinématiques créées avec un iPhone fonctionnant sous iOS 16, c'est en tout cas ce qu'ils affirment sur le forum de l'assistance Apple ainsi que sur Reddit. Bien que la cause de la faille soit inconnue, les remontées ont tous le point commun de préciser qu'iMovie et Final Cut Pro affichent systématiquement une erreur lorsque les utilisateurs tentent de modifier une vidéo enregistrée avec le mode cinématique de l'iPhone.

Voici l'un des témoignages sur le forum d'Apple :

Après avoir passé une heure à me demander pourquoi je ne pouvais pas activer le montage cinématique dans Final Cut Pro avec des séquences que j'ai tournées avec mon iPhone 14 Pro Max en mode cinématique, je suis tombé sur plusieurs fils de discussion Reddit traitant de ce problème. Il semble qu'iOS 16 ait cassé cette fonctionnalité dans Final Cut Pro, qui affiche une erreur "L'effet cinématique ne peut pas être activé" (et selon d'autres utilisateurs, les dernières versions bêta d'iOS 16.1 et de macOS Ventura ne résolvent pas non plus le problème). Une mise à jour de Final Cut Pro (et iMovie) est donc nécessaire pour résoudre le problème.

Pour le moment, il n'y a pas de mise à jour logicielle disponible pour corriger ce défaut et Apple ne l'a pas officiellement reconnu, ce qui signifie que cela peut prendre du temps avant la résolution. Certains utilisateurs ont réussi à contourner le bug, l'astuce consiste à ce que les vidéos enregistrées avec le mode cinématique soient d'abord montées sur l'iPhone avant d'être envoyés par AirDrop sur votre Mac. Apple ne mettra vraisemblablement pas à jour ses applications macOS avant la sortie de macOS Ventura dans quelques semaines.