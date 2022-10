Message raciste sur Apple News via l'éditeur Fast Company : on sait enfin ce qui s'est passé

Souvenez-vous, on vous apprenait il y a quelques jours que l'éditeur américain Fast Company s'était fait hacker son compte Apple News. La personne qui était à l'origine de l'intrusion en avait profité pour envoyer deux notifications identiques à caractère raciste et insultant envers la communauté afro-américaine. Fast Company avait immédiatement suspendu l'accès à son site internet et Apple avait désactivé le compte Apple News de Fast Company. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons la réponse.

Une affaire qui permettra peut-être à Apple de mieux sécuriser les comptes Apple News

Le 28 septembre, des milliers d'Américains ont reçu deux notifications racistes provenant de l'application Apple News, beaucoup pensaient qu'Apple avait été victime d'un piratage, mais finalement, il n'en est rien.

Le réel problème vient de l'éditeur Fast Company, ce média qui propose ses articles sur le service d'Apple a été victime d'une intrusion sur ses serveurs dans la nuit du 27 au 28 septembre.



Le hacker qui s'appelle "Thrax" a réussi à obtenir plusieurs identifiants et mots de passe qui étaient soigneusement sauvegardés sur les serveurs de Fast Company. Une fois connecté sur le compte Apple News, il était devenu un jeu d'enfant de trouver où aller pour envoyer des notifications aux personnes qui suivent les articles de Fast Company.

Ce que n'a pas dit Fast Company publiquement, c'est que l'éditeur avait d'importantes faiblesses de sécurité sur ses serveurs, pour le hacker, les choses ont été très faciles puisque les mots de passe utilisés étaient réutilisés ailleurs par la rédaction du média.



Fast Company a remis en fonctionnement son site internet, il y a peu, le média sera également de retour prochainement sur Apple News. Pour éviter que cela recommence à l'avenir, de nouvelles mesures pour se protéger contre les cyberattaques ont été prises.