La bêta 5 de tvOS 16.1 et watchOS 9.1 est disponible

En ce qui concerne les testeurs publics, il est possible que la bêta 5 soit déployé prochainement vers vos Apple Watch et Apple TV, il va falloir s'armer de patience. Les développeurs restent toujours une priorité dans la stratégie d'Apple.

Apple présente ce soir aux développeurs la cinquième bêta de watchOS 9.1 et tvOS 16.1 sur leur Apple Watch et Apple TV. Le géant californien n'a pas dévoilé les nouveautés qui ont été ajoutées, il faudra donc chercher les petites évolutions lors de la navigation au sein des OS. Prenons en compte également que ces deux mises à jour apporteront peu de changements comparés à iOS 16.1 qui proposera une tonne de nouveautés qui auraient normalement dû sortir avec iOS 16, le 12 septembre dernier.

Comme vous avez pu le voir cette année, tvOS 16 et watchOS 9 n'ont pas révolutionné l'interface du système d'exploitation, contrairement à iOS 16 qui a été un vent de fraîcheur ! Toutefois, Apple compte bien apporter une meilleure expérience utilisateur avec les futures mises à jour tvOS 16.1 et watchOS 9.1. La quatrième bêta destinée exclusivement aux développeurs est disponible depuis quelques minutes.

