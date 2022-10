Bons plans iOS : Super ToDos, GIF Tools, Evoland 2 et Dog Assistant - Puppy Training

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 0 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Super ToDos, GIF Tools by Paperclip, Evoland 2 et Dog Assistant - Puppy Training. L'occasion d'économiser 29,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Super ToDos (App, iPhone / iPad, v8.0, 7 Mo, iOS 16.0, Howlin Interactive, Inc.) passe de 4,99 € à gratuit. Super ToDo's est un moyen drôle pratique d’organiser toutes les listes et tâches de votre vie avec une interface (claire et sombre) très intuitive !



Il offre une synchronisation avec iCloud afin que vos listes soient disponibles sur tous vos appareils : iPhone, iPad, Mac et même Apple Watch.



Il prend également en charge les fonctionnalités les plus modernes d'iOS, notamment le glisser-déposer, Siri, les extensions de partage Safari, les widget d'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, les rappels basés sur la localisation et l'heure, les raccourcis Siri, etc. Un must-have !



Télécharger l'app gratuite Super ToDos





GIF Tools by Paperclip (App, iPhone, v1.6, 63 Mo, iOS 12.1, WuHan Paperclip Technology Co....) passe de 0,99 € à gratuit. Un convertisseur de GIF : vidéo vers GIF, Live Photo vers GIF ou GIF vers vidéo.



Par rapport à ses concurrents, GIF Tools est jusqu'à 40 fois plus rapide, propose une meilleure qualité d'image et ne consomme que très peu d'énergie.



Mieux, il prend en charge le mode sombre. Télécharger l'app gratuite GIF Tools by Paperclip





7 Minute TV Workout (App, iPhone / iPad, v1.9, 70 Mo, iOS 12.0, Roman Shevtsov) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application ne nécessite que sept minutes de votre journée pour vous remettre ou vous gardez en forme. Aucun équipement n'est nécessaire et vous pouvez littéralement faire les exercices n'importe où. Effectuez 12 exercices pendant 30 secondes, puis faites une pause de 10 secondes entre chaque exercice.



L'application comprend des instructions vidéos et un guidage vocal pour chaque étape de l'entraînement. Vous pouvez également écouter de la musique en fond sonore. Télécharger l'app gratuite 7 Minute TV Workout





Dog Assistant - Puppy Training (App, iPhone / iPad, v8.0, 79 Mo, iOS 11.0, Amarok Technologies Inc.) passe de 4,99 € à gratuit. Dog Assistant vous permet de rester informé des activités de votre chien, qu'il s'agisse de dormir, de marcher, de faire pipi ou caca, ou de toute autre activité que vous souhaitez suivre. Des fonctionnalités telles que le journal d'activité, les modèles et les rappels permettront à la famille, aux amis et aux promeneurs de chiens de travailler ensemble pour gérer les activités quotidiennes de votre chien.



Idéal pour les particuliers mais aussi les dog-sitters ! Télécharger l'app gratuite Dog Assistant - Puppy Training





Stream Music Player (App, iPhone / iPad, v2.2.6, 16 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 1,99 € à gratuit. Un lecteur audio pour jouer et gérer vos musiques qui se trouvent sur plusieurs services de stockage en ligne. Simple, il permet de tout sauvegarder en local pour une écoute hors-ligne. Idéal et très pratique pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur forfait à tirelarigot. Télécharger l'app gratuite Stream Music Player





Promotions iOS :

SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Les + : Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge Télécharger SpongeBob SquarePants à 6,99 €





Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.1, 490 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 4,99 € à 1,19 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ?



Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Télécharger Evoland 2 à 1,19 €





Secret of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.3.0, 188 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 7,99 € à 3,49 €. Sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon avant d'arriver en Europe durant l'hiver 1994, le RPG Secret of Mana a marqué sa génération par son système de combats dynamiques novateur, ses graphismes somptueux et sa musique à couper le souffle.



On peut faire le résumé de Secret of Mana en disant qu'il mélange Zelda et Final Fantasy !



Les + : Compatibilité avec les manettes

Un classique des RPG

Durée de vie Télécharger Secret of Mana à 3,49 €





60 Parsecs! (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.2.0, 371 Mo, iOS 13.0, Robot Gentleman sp. z o.o.) passe de 4,49 € à 2,49 €. Votre station spatiale est sur le point d'exploser, et il vous reste 60 secondes avant que ce soit le foutoir. Sur quoi (ou sur qui) mettrez-vous le grappin avant de vous ruer à la navette d'urgence et de commencer votre périple vers l'INFINI INCONNU ?



Ça, c'est 60 Parsecs! Une aventure d'humour noir futuriste à l'Âge Spatio-nucléaire, avec son lot de paranoïa façon Guerre froide, ses échos de murs chromés et ses cafards aux casques spatiaux inimitables. Un jeu décalé et traduit en français ! Télécharger 60 Parsecs! à 2,49 €