Bons plans iOS : Evoland 2, Crystal Cove, Photo Power Tools

Jeux gratuits iOS :

Teach Your Monster to Read (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v4.1, 131 Mo, iOS 8.0) passe de 4,99 € à gratuit. Teach Your Monster to Read emmènera votre enfant dans une aventure d'apprentissage magique. Ils peuvent créer leur propre petit monstre, puis participer à diverses activités de lecture. Les activités comprennent tout, de la correspondance des lettres et des sons à la lecture de petits livres.



Each Your Monster to Read couvre les deux premières années d'apprentissage de la lecture et complète parfaitement les programmes de phonétique utilisés dans les écoles.



Les + : Apprendre en s'amusant !





Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein.





Shark Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 62 Mo, iOS 6.0, Eggroll Games LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Ce sont les chasseurs silencieux et mortel de la profondeur, et pourtant, les requins ont une beauté merveilleuse. Profitez de cette collection de casse-tête composée de photos de requins dans les mers du monde entier.



Soigneusement conçu pour être jouable pour tout le monde, Puzzles Wonder vous permet de personnaliser chaque puzzle en choisissant le nombre de pièces, les dessins de fond, et en choisissant de nombreuses options.



Les + : Un bon jeu de puzzles pour vos enfants





Applications gratuites iOS :

lets led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, zihao zhang) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet.



Les + : Parfait pour faire passer des messages





#filmphotography (App, iPhone / iPad, v1.4.2, 466 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 2,99 € à gratuit. L'application est une encyclopédie des principes de la photographie argentique. Commencez votre voyage en vous renseignant sur les types d'appareils photo argentiques, y compris leurs avantages et leurs inconvénients. FilmPhotography contient tous les détails sur les types de films, notamment le noir et blanc, la couleur, l'infrarouge, les diapositives et la lomographie.



Vous découvrirez même les principes de base de la photographie tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, l'utilisation d'un posemètre et le développement de films. À la fin de chaque section, vous serez interrogé sur ce que vous avez appris.



Les + : Une bible de la photo





Moon FM (App, iPhone / iPad, v3.9.3, 24 Mo, iOS 11.0, Deng Ming Gao) passe de 4,99 € à gratuit. Moon FM vous offre le meilleur des deux mondes. Il vous permet de découvrir, de vous abonner et d'écouter des podcasts ainsi que des stations de radio FM.



Le design épuré et minimaliste facilite la gestion de vos téléchargements et de vos contenus favoris. Lorsque vous écoutez du contenu, vous pouvez régler la vitesse de lecture à l'aide d'un curseur ou en sélectionnant des présélections.



Les + : Une customisation poussée





Photo Power Tools (App, iPhone / iPad, v1.2.1, 7 Mo, iOS 13.0, Petri Gronlund) passe de 2,99 € à gratuit. Photo Power Tools a tout ce dont vous avez besoin pour que vos photos se démarquent vraiment. Utilisez le rehausseur dynamique pour faire ressortir les détails d'une photo. Appliquez de nombreux filtres et effets de couleur différents et ajustez leur intensité à l'aide de curseurs.



Vous pouvez également apporter de petites corrections au contraste, à la saturation, à la luminosité, à l'exposition, à la netteté et à la température. Photo Power Tools comprend également la possibilité de recadrer, faire pivoter, retourner et redresser les photos.



Les + : Outil très complet





Promotions iOS :

Layton : destin perdu (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,4 Go, iOS 8.0, Level-5 Inc.) passe de 15,99 € à 13,99 €. Le Professeur Layton et Luke enquêtent sur un nouveau mystère qui commence avec une lettre envoyée du futur !



Avec plus de 17 millions de copies vendues dans le monde, Professeur Layton et le destin perdu est le troisième opus de la célèbre série Professeur Layton, remasterisée en HD pour mobile.



Explorez le monde de Professeur Layton où que vous soyez, sur votre mobile ! Enquêtez dans l'improbable Londres du futur et résolvez les énigmes du bout des doigts !



Les + : Un bonheur pour les amoureux de casse-tête





Layton : boîte de Pandore HD (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 992 Mo, iOS 8.0, Level-5 Inc.) passe de 10,99 € à 7,99 €. Le professeur Layton, archéologue de renommée mondiale accompagné de son fidèle assistant Luke, s'est attaqué aux mystères les plus nébuleux de leur époque… mais quand le Dr Andrew Schrader, ami et mentor du professeur, meurt sans explication après être entré en possession de l'étrange Coffret céleste, celui-ci ne laisse qu'un indice derrière lui : un billet de train pour le Molentary Express.



Professeur Layton et la boîte de Pandore compte plus de 150 casse-têtes, y compris des jeux de taquin, d'allumettes, et même des questions pièges pour mettre à rude épreuve votre sens de la logique, de l'observation et critique.



Les + : Une référence





Simon the Sorcerer (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 436 Mo, iOS 11.0, Liron Barzilai) passe de 4,99 € à 2,99 €. Il y a des choses que les enfants ne devraient pas avoir à subir. Etre transporté dans une étrange dimension infestée de Gobelin, nains, marécageux, magiciens et de géants endormis en fait parti.



Après avoir échappé a une "fête de bienvenu", Simon, notre magicien en herbe découvre qu'il a été transporté dans cette autre dimension afin de sauver le magicien Calypso du sorcier maléfique Sordid.