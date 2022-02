Bons plans iOS : Battle Chasers: Nightwar, Super Starship, Mirror

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Battle Chasers: Nightwar, Super Starship, Mirror. L'occasion d'économiser 56€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Hitman: Sniper (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.7.337, 1,1 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 0,99 € à gratuit. Dans ce spin-off de la série, vous incarnez toujours l'Agent 47 mais qui est plutôt immobile. En effet, ici point de déplacement à la troisième personne mais du tir à la première. Concentrez-vous sur vos cibles en utilisant votre habilité, subtilité, subterfuge et l'environnement pour remplir vos contrats.



Un jeu de tir de précision immersif basé sur l'univers Hitman avec plus de 150 missions à compléter. Éliminez l'élite des criminels les plus puissants ! Hitman Sniper n'est pas si répétitif qu'il n'y parait.



Les + : Réalisation sans faille

Les + : Réalisation sans faille

Durée de vie énorme





Super Starship (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v3.4, 370 Mo, iOS 14.0, Les Bird) passe de 4,99 € à gratuit. Explorez un univers multijoueur persistant massif. 900 000 étoiles, chaque étoile avec son propre système solaire. Plus de 4 millions de planètes à découvrir!

Faites voler votre vaisseau spatial dans n'importe quelle partie de la galaxie.



Votre mission ? Cartographier la galaxie pour les planètes habitables à coloniser. Envolez-vous vers n'importe quelle étoile que vous voyez et explorez son système solaire.



Les + : Contenu énorme

Les + : Contenu énorme

Si vous êtes fan de science-fiction, c'est le top





Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.3.11, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,99 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile





Kintsugi (App, iPhone / iPad, v3.0.29, 147 Mo, iOS 13.0) passe de 19,99 € à gratuit. Que vous soyez novice dans la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou expert, Kintsugi Mindful Wellness est une application intelligente de journalisation vocale qui exploite l’apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles informations sur vous. Parlez simplement dans l'application et laissez-nous faire le reste. Kintsugi fait la promotion de techniques éprouvées en clinique pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression au quotidien.



Les + : Sublime app





DayCircle (App, iPhone, v1.72, 28 Mo, iOS 13.0, Kyoungok Park) passe de 0,99 € à gratuit. DayCircle est une application de calendrier minimaliste au design audacieux. Choisissez de compter les événements importants à rebours ou à la hausse.



Faites glisser votre doigt vers l'avant ou l'arrière pour profiter de jolies animations, et choisissez parmi 14 thèmes différents.



Les + : Le design minimaliste





HappyGame (App, iPhone, v1.1, 8 Mo, iOS 14.0, Andrii Nakhtihal) passe de 3,99 € à gratuit. HappyGame vous permet d'organiser les jeux auxquels vous voulez jouer, auxquels vous jouez actuellement et que vous avez terminés. Vous pouvez facilement ajouter des jeux et inclure des mini commentaires et des notes.



C'est un excellent moyen de suivre vos jeux et de vous rappeler ce que vous avez apprécié dans chacun d'eux.



Les + : Traquez vos différents jeux





Mirror (App, iPhone / iPad, v2.1.3, 1 Mo, iOS 13.0, Alexandru Firtulescu) passe de 0,99 € à gratuit. Si vous cherchez à ajouter du style à vos posts Instagram ou à donner de la fantaisie à vos autres profils de médias sociaux, Mirror pourrait bien faire l'affaire pour vous.



Personnalisez vos idées et voyez ce que votre esprit créatif peut inventer. Créez facilement des effets miroir sur vos différentes photos !



Laissez Mirror faire le travail difficile pendant que vous vous contentez de trouver le design...



Les + : Simple et efficace





Promotions iOS :

FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.1, 616 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 16,99 € à 6,99 €. FINAL FANTASY IV est sorti il y a quelques années et se targue d'être le premier FF en 3D sur App Store. Apparu initialement en 1991, FF4 était le premier jeu à disposer du système Active Time Battle (ATB) devenu emblématique dans la série. Il a également vu l'arrivée du système de Compétences bonus permettant le transfert de compétences d'autres personnages et donnant au joueur un avantage au combat. Un HIT qui se brade aujourd'hui.



Les + : Un vrai FF

Une histoire incroyable

Les + : Un vrai FF

Une histoire incroyable

Un gameplay varié





Rush Rally 3 (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.104, 223 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 4,99 € à 2,99 €. Rush Rally 3 est la simulation de rallye la plus authentique et réaliste qui soit pour votre mobile. Nous avons amélioré ce jeu déjà au top !



Participez à des courses en 60 IPS, que ce soit de nuit, de jour, sous la pluie ou la neige ! Sur plus de 72 nouveaux parcours composé de nouvelles surfaces comme la neige, le gravier, le bitume ou la terre battue ! Utilisez l’un des meilleurs bolides à modèle dynamique jamais vus, qui sera déformé et subira des dégâts, dans un jeu bénéficiant de 15 années d’expérience.



Les + : L'un des meilleurs dans son genre