Bons plans iOS : Tempest, Coverlay, Battle for Wesnoth

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Tempest, Coverlay, Battle for Wesnoth. L'occasion d'économiser 55€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Coverlay (App, iPhone, v1.4, 555 Mo, iOS 13.0, Benjamin Lauritsen) passe de 0,99 € à gratuit. Avec Coverlay, les musiciens et les artistes peuvent facilement créer une pochette d'album pour leur prochaine sortie sans avoir à faire tout le travail inutile qui l'entoure, comme contacter un designer ou utiliser des programmes d'édition de photos compliqués. Toutes ces choses appartiennent au passé.



Les artistes, les compositeurs et les beat-makers utilisent Coverlay pour créer des pochettes adaptées à un petit remix sur SoundCloud ou à des tubes qui ont remporté un Grammy.



Les + : Le résultat est plutôt sympa Télécharger l'app gratuite Coverlay





Epica 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.5, 45 Mo, iOS 9.0, 才琴 唐) passe de 1,99 € à gratuit. Voilà une app d'édition de photos décalée qui propose en effet d'ajouter des effets amusants. Que ce soit des filtres, des décors ou des poses, vous trouverez un truc marrant pour faire un montage de vous ou vos amis pour faire rire tout le monde.



C'est facile et si vous êtes paresseux, il y a un mode aléatoire !



Les + : Pas de pubs

Pas de watermark

Originalité des filtres / poses Télécharger l'app gratuite Epica 2 Pro





Jeux gratuits iOS :

Stack X (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.71.0, 11 Mo, iOS 13.0, Peter Pau) passe de 2,99 € à gratuit. Les amateurs de Jenga peuvent se diriger vers Stack X qui propose de créer la plus grande pile de blocs possible avec une gameplay très simple. Si vous placez mal un élément, il va falloir compenser avant que tout ne tombe !



C'est très joli, sans pub et addictif. Votre précision et votre patience vont être mises à l'épreuve !



Les + : C'est beau Télécharger le jeu gratuit Stack X





Mini War (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v12.00, 34 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 4,99 € à gratuit. C'est un jeu de bataille de chars très classique comme Battle City sorti sur NES.



Les développeurs ont modifié ce jeu classique et l'ont ramené au 21 siècle. Mini War est la suite de Super Tank Battle. Il reprend tous les avantages de ce dernier tout en ajoutant de nombreux nouveaux éléments.



Les + : 5 difficultés

De belles heures de jeu Télécharger le jeu gratuit Mini War





Slay (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v5.3.2, 27 Mo, iOS 10.0, Sean O'Connor) passe de 3,99 € à gratuit. Slay est un jeu de stratégie et de ruse simple à apprendre, qui se déroule à l'époque médiévale. L'île est divisée entre les six joueurs, et vous devez essayer de capturer les terres de vos ennemis et de relier vos propres territoires pour en créer de plus grands et de plus forts. Vous commencez à capturer des terres en attaquant avec vos paysans.



Une fois que vos territoires deviennent plus riches, vous pouvez combiner les paysans pour créer des personnages de plus en plus forts (lanciers, chevaliers et ensuite barons) qui peuvent tuer les troupes ennemies plus faibles, ou faire tomber leurs châteaux. Faites juste attention à ne pas créer trop d'hommes coûteux ou le territoire fera faillite !



Les + : Pour ceux qui aiment les jeux de puzzle Télécharger le jeu gratuit Slay





Battle for Wesnoth (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.14.13, 634 Mo, iOS 7.0) passe de 3,99 € à gratuit. The Battle for Wesnoth est un jeu de stratégie tactique au tour par tour sur le thème de la haute fantaisie. Constituez une grande armée, en transformant progressivement des recrues brutes en vétérans endurcis. Dans les parties suivantes, rappelez vos guerriers les plus endurcis et formez une armée mortelle à laquelle personne ne peut résister !



Choisissez des unités parmi un large éventail de spécialistes et constituez une force dotée des atouts nécessaires pour combattre sur différents terrains contre toutes sortes d'adversaires.



Les + : Plus de 50 cartes d'escarmouche/multijoueur

Plus de 90 minutes de musique originale. Télécharger le jeu gratuit Battle for Wesnoth





Promotions iOS :

Doom & Destiny Advanced (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.8.5, 146 Mo, iOS 8.0, HeartBit Interactive S.r.l.) passe de 3,99 € à 0,99 €. Doom and Destiny Advanced est un RPG old-school à la réalisation plus que sympathique où tout est dans les détails des décors. Les villes sont vivantes, les maisons meublées, les magasins achalandés, bref le monde a été soigné.



La maniabilité est assez originale pour un jeu de rôles. D'ordinaire on nous propose un stick et des boutons virtuels. D&D se démarque en proposant une jouabilité à base de gestes.



Le contenu est largement étoffé par rapport au premier opus avec 13 anti-héros, 300 ennemis et 500 lieux à nettoyer !



Les + : Bien pensé pour le mobile

Durée de vie énorme Télécharger Doom & Destiny Advanced à 0,99 €





Tempest (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 3,99 €. Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Télécharger Tempest à 3,99 €





SkySafari 6 Pro (App, iPhone / iPad, v6.8.5, 2 Go, iOS 9.0, Simulation Curriculum Corp.) passe de 40,99 € à 14,99 €. SkySafari 6 Pro est l’appli astronomique ultime car elle a la plus grande base de données avec chaque objet du système solaire découvert, et offre un contrôle sans faille des télescopes.



Si vous êtes un expert ou un inconditionnel des étoiles et de la galaxie en général, vous vous devez de posséder SkySafari qui vous propose à la fois une vision sans limite et des tonnes d'informations (en anglais) chose que ne fournit pas un téléscope, si cher soit-il.



Les + : Une vraie bible Télécharger SkySafari 6 Pro à 14,99 €