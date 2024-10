Bons plans de Noël 2023 : Leo's Fortune, FTL, Tempest et Hide My Face

Les bons plans iOS de Noël sont arrivés : 3 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 19 promos avec notamment Leo's Fortune, Faster Than Light, Tempest et Hide My Face. L'occasion d'économiser 96,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

MiniGames (Jeu, , iPhone / iPad, v1.20, 76 Mo, iOS 12.0, AlhoGames) passe de 1,99 € à gratuit. MiniGames est une collection de jeux nouveaux, rétro et modernes. Vous pouvez jouer sur votre Apple Watch, iPhone ou iPad sans publicité !

Cette collection de 22 jeux comprend notamment INVADERS, 2048, Tetris et autre Flappy Bird. Télécharger le jeu gratuit MiniGames





Applications gratuites iOS :

Hide My Face (App, iPhone, v1.1, 12 Mo, iOS 11.0, Ishil Puri) passe de 1,99 € à gratuit. Partagez vos photos tout en protégeant votre identité. Vous pouvez voir les métadonnées invisibles stockées dans vos images. Vous pouvez également masquer automatiquement les visages détectés et supprimer toutes les données de localisation cachées dans une image.



L'objectif de cette application est de fournir un outil de transparence. Elle vous permet de voir quelles données vous souhaitez partager avec le monde entier. Vous permettre de protéger votre identité faciale ainsi que celle des autres lorsque vous partagez des médias en ligne. Télécharger l'app gratuite Hide My Face





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v8.5.15, 123 Mo, iOS 13.0, Eightythree Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa. Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Site Checker (App, iPhone / iPad, v2.5, 13 Mo, iOS 13.0, Tamara Dudarenko) passe de 1,99 € à gratuit. Site Checker est une application comprenant un ensemble d'outils web pour surveiller la stabilité de la connexion wifi et des données mobiles, offrant des fonctionnalités telles que le test de vitesse Internet, la vérification d'APIs HTTP, et le contrôle d'accessibilité de sites depuis différents pays, utile pour les administrateurs système et les développeurs web, et fonctionnant avec les réseaux 3G/4G/5G/LTE, WiFi, VPNs, et serveurs proxy. Télécharger l'app gratuite Site Checker





Promotions iOS :

ICEY (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 1,1 Go, iOS 8.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. ICEY, un jeu inspiré par des titres comme Devil May Cry, offre une expérience d'action intense dans un univers futuriste en 2D horizontal. Après son succès sur PC et PS4, ICEY se distingue par son système narratif interactif, où les joueurs sont guidés par une voix mais ont la liberté de questionner et même de désobéir à ses instructions, à la manière des jeux Telltale, avec des choix influençant le déroulement du jeu. Le jeu se démarque visuellement grâce à sa réalisation impressionnante qui mélange des éléments 2D et 3D, rendant les attaques, esquives, et contre-attaques particulièrement spectaculaires. Les effets spéciaux ajoutent à l'intensité des combats et des combos. Au fur et à mesure de l'aventure, les joueurs développent leur propre style de combat et maîtrisent une multitude de combos, offrant une expérience familière aux fans d'action effrénée. Télécharger ICEY à 1,99 €





To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, 1,3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste.

Une expérience narrative à propos de deux docteurs traversant à reculons dans les souvenirs d'une homme mourant afin de réaliser artificiellement son dernier souhait.

Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu. Télécharger To the Moon à 1,99 €





Leo's Fortune (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.15, 579 Mo, iOS 15.0, 1337 & Senri LLC) passe de 5,99 € à 1,99 €. Un jeu de plateforme à la réalisation particulièrement soignée (compatible 129 Hz). On y incarne Léo qui se lance sur les traces d'un voleur lui ayant dérobé tout son or à travers des dizaines de niveaux.

Magnifique, Leo's Fortune vous rendra accroc malgré un gameplay en une touche très simple. Simple oui mais très bien pensé avec ses subtilités dues aux différents casse-têtes et au moteur physique du jeu. Si vous aimez, vous n'allez pas le lâcher et le trouver trop court. On vous aura prévenu :) Télécharger Leo's Fortune à 1,99 €





SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 4,99 € à 0,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Les + : Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge Télécharger SpongeBob SquarePants à 0,99 €





Kingdom Two Crowns (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.19, 1,1 Go, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 7,99 € à 5,99 €. Kingdom Two Crowns est un jeu de tower defense à déroulement latéral et à la splendide esthétique soignée de type pixel art. Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutez de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.



Si il fait suite à l'excellent Kingdom New Lands, Two Crowns apporte un côté multijoueur qui change beaucoup de choses ! Télécharger Kingdom Two Crowns à 5,99 €





Faster Than Light (Jeu, Simulation / Stratégie, iPad, v1.6.21, 238 Mo, iOS 8.0, Subset Games) passe de 9,99 € à 2,99 €. On l'avait testé dès sa sortie, FTL est un vrai phénomène dans la catégorie des jeux d'aventure et de simulation. Conçu comme un roguelike, c'est-à-dire une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro, FTL contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre. Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre.



Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad. Télécharger Faster Than Light à 2,99 €

Sentinels of the Multiverse (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.1, 387 Mo, iOS 13.7, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,99 €. Composez une équipe de superhéros avec leurs styles propres et combattez les méchants afin de sauver le Multiverse. Cette adaptation d'un jeu de carte se joue sous la forme d'un comic interactif.



"Sentinels of the Multiverse" adapte parfaitement l'expérience originelle à l'écran tactile, ce qui en fait un jeu idéal pour les amateurs de jeu de plateau et les néophytes du genre. L'application est louée pour sa qualité exceptionnelle, sa production époustouflante et son gameplay globalement agréable, ce qui en fait un achat qui vaut bien l'investissement de quelques euros. Télécharger Sentinels of the Multiverse à 1,99 €





Go Rally (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v2.0.8, 195 Mo, iOS 13.0, Inputwish) passe de 4,99 € à 0,99 €. Un excellent jeu de course en promotion !



Avec beaucoup de pistes, de voitures, un mode carrière, des défis multijoueurs dans le temps et un créateur de pistes génial, Go Rally est une petite merveille malgré un budget restreint ! Et, avec la fonctionnalité de lecture croisée, vous pouvez profiter de Go Rally sur iPhone, iPad et Apple TV. Il est également possible de créer : ajoutez des collines, des ponts, des points de contrôle, des bannières au bord de la piste, des maisons et des terrains - créez le circuit de vos rêves, puis partagez-le en ligne et défiez vos amis et le monde pour battre votre temps. Télécharger Go Rally à 0,99 €





Hot Lap League (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.02.11879, 597 Mo, iOS 13.0, Ultimate Studio) passe de 4,99 € à 0,99 €. Un jeu de course très "arcade". Si les graphismes sont de très bonne facture avec une modélisation précise et des décors plein de détails, ce sont surtout les circuits qui sortent du lot avec des courbes à faire pâlir les plus grands parcs d'attraction au monde. Frôler la mort est une habitude pour les pilotes de Hot Lap League puisque vous mettrez rapidement et très souvent à mal les lois de la gravité. Malgré sa facilité de prise en main, on s'amuse comme des petits fous dans HLL, notamment parce que les développeurs ont prévu une tonne de boosts, de powerslides et plus encore qui rythment les quelque 150 parcours. Oui, le contenu est assez impressionnant pour une première version, d'autant qu'il y a également plus de 100 options de personnalisation de voiture.



En solo ou en ligne, il y a de quoi faire ! Télécharger Hot Lap League à 0,99 €





Tempest (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.750, 347 Mo, iOS 13.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) passe de 7,99 € à 3,99 €. Après avoir conquis les joueurs PC sur Steam, ce jeu de piraterie part à l'abordage des mobiles. Embarquez pour une aventure en tant que pirate audacieux dans "Tempest", naviguez sur des mers sans fin avec un navire lourdement armé, faites du commerce et rassemblez un équipage de flibustiers compétents. Équipés d'un arsenal complet comprenant des canons et des lance-flammes, et ayant la possibilité de gagner de puissants artefacts marins grâce à des quêtes difficiles, les joueurs doivent explorer un vaste monde ouvert rempli de mystères, accomplir une multitude de quêtes sur de nombreuses îles, et même unir leurs forces ou rivaliser avec leurs amis dans ce voyage nautique captivant. Attention, le côté tactique n'est pas à négliger. Télécharger Tempest à 3,99 €





Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.8.2, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, Iron Marine est un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour sot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis. Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. Le tout sans connexion internet, le pied ! Télécharger Iron Marines à 0,99 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v5.8.10, 201 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 2,99 € à 0,99 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Accessibilité, humour et profondeur stratégique sont au rendez-vous.



Il s'agit du troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour. Télécharger Kingdom Rush Origins à 0,99 €





Adventures of Mana (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.9, 439 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 13,99 € à 7,99 €. "Adventures of Mana", initialement développé pour iOS et Android et disponible également sur PS Vita, est un remake techniquement avancé avec des graphismes HD et une interface adaptée aux écrans tactiles. Ce jeu de rôle de Square Enix, comparable à "Final Fantasy" en termes de longueur, complexité, et richesse de combats et énigmes, se distingue par un passage de graphismes gris et jaunes à une 3D immersive et des décors enchanteurs. Bien que le jeu soit assez coûteux, à environ 14 euros, il est parfois disponible en promotion. Télécharger Adventures of Mana à 7,99 €





Chrono Trigger (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.1, 532 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 5,99 €. Chrono Trigger fait partie des grands classiques des jeux vidéos. C'est avec une grande excitation que nous avons suivi son annonce sur iOS. Cependant, tout le monde ne connait pas forcément ce titre. Il s'agit d'un jeu de rôle qui, à l'époque, tranchait radicalement avec ce que Square (pas encore associé à Enix) avait l'habitude de faire. Notamment de par le mécanisme des combats. Les graphismes sont de bonne qualité de par la profusion de détails, la variété des décors et les animations des personnages. La bande son, si elle n'a pas gagné en qualité, reste une référence au même titre que le jeu lui-même. Comme prévu, Chrono Trigger est resté un excellent RPG, bien que sa réalisation technique ait pris un petit coup de vieux. Télécharger Chrono Trigger à 5,99 €





FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,4 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 18,99 € à 9,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 9,99 €





Final Fantasy III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.0.1, 462 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 8,99 €. Sorti en 1990, Final Fantasy III fut le premier jeu de la série à se vendre à un million d'exemplaires, faisant de la saga de Square Enix un RPG légendaire. FFIII fit évoluer l'ensemble de la série, avec son système permettant aux personnages de changer de classe à n'importe quel moment, mais aussi grâce à la possibilité d'invoquer des créatures puissantes telles que Shiva et Bahamut.



La version 3D sortie en 2006 connut un succès immédiat avec plus d'un million de copies vendues dans le monde. C'est celle-ci qu'on retrouve sur iOS avec grand plaisir.



Un vrai bon RPG avec plus de 20 heures de jeux, des graphismes HD retravaillés et une traduction en français, que demande le peuple ? Télécharger Final Fantasy III à 8,99 €





FINAL FANTASY Ⅸ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,2 Go, iOS 9.1, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 9,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga RPG la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Parmi les nouveautés de cette grande aventure (comptez minimum 40 heures de jeu), on note l'arrivée des succès, un mode sans combat aléatoire, une sauvegarde automatique et des cinématiques HD. Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon livre en 10 volumes qui cloue toujours le bec de ses détracteurs :) Télécharger FINAL FANTASY Ⅸ à 9,99 €





Summer Catchers (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.5.2, 614 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) passe de 4,49 € à 0,99 €. Un jeu d'arcade unique qui mélange course, histoire, rythme et casse-têtes !



Prends la route vers l'aventure de ta vie dans Summer Catchers. Au volant de ta voiture en bois, tu dois voyager vers des terres lointaines et mystérieuses, remplies de créatures étranges et de courses excitantes, dans le but de profiter à fond de l'été. Tu rencontreras peut-être même de nouveaux amis et dénicheras quelques secrets, comme dans la vraie vie. Télécharger Summer Catchers à 0,99 €