Bientôt une connexion internet jusqu'à 350 Mbit/s dans les avions grâce à Starlink Aviation !

Sans surprise, le Starlink Aviation va coûter très cher. Les frais de service mensuels iront de 12 500 à 25 000 dollar s. Starlink promet des abonnements qui incluent des données illimitées avec un matériel qui restera sous garantie aussi longtemps que le contrat reste actif. Cet investissement mensuel est minime pour une compagnie aérienne de la taille d'Emirates ou Virgin Atlantic. Toutefois, cela risque d'être un peu plus compliqué pour les petites compagnies aériennes qui auront peut-être des difficultés à couvrir de tels frais. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que dès que la compagnie Hawaiian Airlines a vu que Starlink avait eu l'approbation de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, celle-ci s'est immédiatement dite intéressée pour proposer une telle expérience à bord de ses avions. En plus, aucun coût supplémentaire ne sera facturé aux clients !

Starlink apporte quelques détails sur l'aéroterminal, il sera doté d'une antenne réseau à commande de phase électronique , ce qui lui permettra d'atteindre des niveaux supérieurs de fiabilité, de performance et de redondance ! ​​​​​​ Une fois le tout installé, les voyageurs pourront se connecter à un réseau WiFi qui diffusera une connexion pendant toute la durée du vol. À noter tout de même que la connexion risque de ne pas être toujours stable du décollage jusqu'à l'atterrissage, il faudra s'attendre à des variations de débits sur le descendant, le montant, mais aussi le ping. Ne comparons pas ce type de connexion à une Fibre ou ADSL où les débits sont identiques d'un speedtest à l'autre.

Sur le site officiel de Starlink, ce futur service qui va entrer en service dès l'année prochaine aura le nom de "Starlink Aviation" . Sur la page dédiée , on peut apercevoir que la couverture sera gigantesque grâce à la "plus grande constellation satellite au monde". L'entreprise promet une couverture pendant toute la durée des vols quelle que soit la destination, les voyageurs auront du réseau même quand les avions traverseront des régions polaires ou des océans. Starlink assure aux compagnies aériennes ou même aux propriétaires de jet privé une installation très simple pour offrir internet aux voyageurs.

Air France, Delta Airlines, Qatar Airways, American Airlines, Easyjet... Toutes ces grandes compagnies vont bientôt être approchées par l'entreprise d'Elon Musk pour créer un partenariat inédit visant à offrir une connexion internet aux voyageurs à bord de leurs avions qui circulent partout dans le monde. En tant que voyageur, cela permettra d'avoir une connexion comme de la 4G+ ou même de la 5G durant la totalité du vol, ajoutons à cela un temps de latence raisonnable (environ 20 ms) qui vous offrira l’opportunité de faire des TOP 1 sur Call of Duty Warzone sur votre PC portable. Un membre de l'équipe Starlink a récemment déclaré dans un communiqué de presse que la stratégie de l'entreprise dans les mois à venir sera de convaincre les compagnies aériennes d'adopter la technologie Starlink à bord des avions.

Contrairement à ses concurrents qui commercialisent des offres ADSL et Fibre, Starlink a un avantage considérable : proposer une connexion haut débit dans les endroits les plus improbables : en pleine campagne, en mer ou même dans les airs, ce qui permet d'offrir de la connexion internet à des passagers d'un avion !

