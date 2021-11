Bientôt du sport en direct sur Apple TV+ ?

Alexandre Godard

Un nouvel API caché dans la bêta d'iOS 15.2 et se nommant "Sportkit" nous permettrait de comprendre qu'Apple est de plus en plus proche d'une intronisation dans la retransmission du sport en direct sur Apple TV+. Une rumeur à prendre avec des pincettes mais qui est loin d'être la première et qui aurait du sens.

Du sport en direct sur Apple TV+, ça vous chauffe ?

Pour ce qui est du sport en général, il n'est pas très compliqué de voir qu'Apple s'y intéresse de plus en plus avec la sortie de son service Fitness+ il y a plus d'un an aux USA et tout récemment en France. Un service qui donne accès à ses utilisateurs à une multitude d'exercices sportifs expliqués par des professionnels en échange d'une somme d'argent.

L'information du jour concerne cette fois-ci le sport professionnel, celui que nous regardons à la télévision au quotidien. Comme le relève 9To5Mac, un nouveau framework "Sportskit" a été déniché et il serait indirectement relié à l'application Apple TV+ sur iOS et tvOS.



Il n'y a pas énormément de détails à son sujet mais il aurait été aperçu depuis fin octobre lors de la sortie d'iOS 15.2 en bêta et il ferait référence à du sport via Apple TV, Siri et les widgets. Voici donc une rumeur supplémentaire qui voudrait qu'Apple se lance bientôt dans la retransmission du sport en direct via sa plateforme Apple TV+.



À l'instar de ce que propose Amazon Prime Video chez nous avec la diffusion des matchs de Ligue 1 (football) en direct depuis la rentrée, Apple pourrait bien faire de même. Attention tout de même, il y a fort à parier que même si cette information s'avère concrète, les sports US retransmis aux États-Unis seront les premiers concernés. D'autres rapports ont également évoqué le fait qu'Apple était en pourparlers avec la NFL au sujet de la diffusion de certains matchs de football américain.



Ce n'est visiblement pas la première information à aller dans ce sens car Apple aurait déjà pris la température en 2019 et aurait même embauché l'ancien dirigeant de la division sportive d'Amazon Prime Video en 2020.



Comme expliqué plus haut, au-delà de la rumeur en elle-même, il faut garder en tête que les USA seront les premiers servis si cela se met en place. Mais après avoir vu Amazon se lancer dans le grand bain en France, il est tout à fait envisageable qu'Apple se lance également dans le football en Europe dans les années à venir.