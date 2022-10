Discord sur PS5, l'arrivée est imminente !

Lors de l'appel Discord sur votre PS5, tout sera contrôlable depuis l'app Discord, vous pourrez couper votre micro temporairement ou même dès le début de la conversation et vous aurez accès accès à la suppression des bruits environnants quand vous discutez ainsi qu'aux réglages de voix. L'arrivée de Discord sur PS5 n'a pas pour vocation de remplacer les traditionnelles Party de l'univers PlayStation, elle a juste pour objectif de créer un "pont" entre les joueurs PC et PlayStation qui ont toujours rencontré des difficultés pour communiquer dans les parties crossplay.

Un utilisateur de Reddit a posté ce week-end quelques captures d'écran du parcours de connexion entre votre compte de PlayStation et Discord depuis l'application iOS de Discord où on retrouve une intégration très pointue. De ce qu'on peut apercevoir, vous pourrez réaliser vos appels Discord avec vos amis depuis votre ordinateur ou votre smartphone sur la PS5. Sans surprise, la PlayStation 4 ne bénéficiera pas de cette intégration , c'est un choix de Sony qui préfère privilégier cette nouveauté pour sa console dernière génération.

Les Party de PlayStation ont toujours fait l'affaire pour discuter avec ses amis pendant les parties de jeux vidéos en ligne, quand cela ne convient pas, les joueurs peuvent permuter vers le salon de discussion proposé directement dans les jeux. Toutefois, ce qui a manqué dans l'univers PlayStation, c'est l'intégration de Discord. Très utilisée par les joueurs PC et Mac, cette application permet d'accéder à des conversations à deux ou en groupe !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.