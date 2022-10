macOS 12.6.1 et macOS 11.7.1 sont en ligne

Sont concernés les personnes qui ne peuvent pas télécharger macOS Ventura ou qui, pour raisons personnelles, souhaitent pour le moment rester sur une ancienne version. Cette mise à jour reste tout de même importante, n'oubliez pas de la télécharger. Pour rappel, il suffit de cliquer sur l'icône  en haut à gauche sur votre Mac puis sur Préférences Système et Mise à jour de logiciels.

Apple vient de publier macOS Ventura pour tous les utilisateurs qui possèdent un Mac assez récent. Une mise à jour accompagnée de macOS 12.6.1 pour les utilisateurs de macOS Monterey et macOS 11.7.1 pour les utilisateurs de macOS Big Sur. Deux mises à jour correctives qui ont pour simple objectif de continuer à sécuriser l'expérience utilisateur des clients encore positionnés sur ces deux versions.

Apple vient de mettre en ligne les mises à jour système pour macOS Monterey et macOS Big Sur. De quoi laisser les utilisateurs en sécurité le temps qu'ils décident de sauter le pas sur macOS Ventura.

