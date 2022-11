RED by SFR vous propose la Fibre ou l'ADSL à 19€/mois avec 1 mois offert !

Les fêtes de fin d'année n'ont même pas encore commencé que RED by SFR se lâche déjà avec des promotions exceptionnelles sur ses offres RED box. Vous pouvez profiter d'une belle réduction pendant 12 mois puis d'un prix raisonnable au-delà de la période au tarif avantageux.

Seulement 19€/mois pendant 1 an

Pour une durée limitée, les nouveaux clients RED by SFR peuvent obtenir une offre spéciale à 19€ par mois sur l'abonnement en ADSL et Fibre. Au programme, un débit intéressant pour le descendant et le montant ainsi que des avantages sur l'accès à la TV et au téléphone fixe !

Voici comment ce que vous pouvez retrouver sur les deux offres :

RED box Fibre/THD

Un débit jusqu'à 500 Mbit/s en descendant et 500 Mbit/s en montant pour la Fibre

Un débit jusqu'à 500 Mbit/s en descendant et 50 Mbit/s en montant en THD

Le WiFi 5 avec Box Plus

SFR Cloud avec 10 Go de stockage inclus

L'accès à 35 chaînes TV via le décodeur Android 4K Connect TV et via l'application RED TV disponible sur iOS, iPadOS et Android

8 heures d'enregistrement inclus

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 pays à l'international

Si vous souhaitez obtenir le WiFi 6 avec la SFR box 8, l'abonnement passe à 26€/mois la première année puis 36€ au-delà de la période promotionnelle.

Dans le cas où vous voulez plus de chaines de TV, il est possible de recevoir jusqu'à 100 chaines pour seulement 3€ supplémentaires.

Et pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre, RED by SFR propose aussi une offre spéciale à 19€/mois !

Voici à quoi vous attendre :

Un débit jusqu'à 20 Mbit/s en descendant et 1 Mbit/s en montant

Le WiFi 4 avec la Box SFR

10 Go de stockage cloud inclus dans le SFR Cloud

L'accès à 35 chaînes TV via le décodeur Android 4K Connect TV et via l'application RED TV disponible sur iOS, iPadOS et Android

8 heures d'enregistrement inclus

Les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, DOM et plus de 100 pays à l'international

Si vous souhaitez obtenir le WiFi 6 avec la SFR box 8, l'abonnement passe à 26€/mois la première année

Dans le cas où vous voulez plus de chaines de TV, il est possible d'obtenir jusqu'à 100 chaines pour seulement 3€ supplémentaires.



Ces deux offres sont disponibles sans engagement et peuvent être résiliées à tout moment si la prestation de RED by SFR ne vous convient pas. À noter que le FAI vous propose un raccordement offert, jusqu'à 100€ remboursé sur les frais de résiliation de votre FAI actuel, une location de box incluse ainsi qu'un service client accessible 7j/7 de 8h à 21h.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.