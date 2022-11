T-Mobile lance « autonome Ultra Capacity 5G » les débits peuvent aller jusqu'à 3 Gbit/s !

T-Mobile n'a pas fourni de détails sur ce qu'il faut prévoir en termes d’évolution des performances dans le monde réel, au-delà du maximum de 3 Gbps observé lors des tests. Toutefois, il est impressionnant de constater que T-Mobile sera le premier opérateur à utiliser le spectre à bande moyenne pour offrir des exploits égaux ou supérieurs à celles de la 5G mmWave. Neville Ray, président de la technologie chez T-Mobile a déclaré qu'il est indispensable que la 5G ait un "impact significatif aujourd'hui" sur les abonnés. Il estime que cette nouveauté majeure chez T-Mobile n'est qu'une évolution de ce que les opérateurs peuvent faire avec la 5G ! Espérons des améliorations tout aussi spectaculaires chez nos opérateurs français... Pour le moment, les débits 5G sont assez décevants dans les grandes villes françaises, toutefois, on remarque que certains opérateurs comme Orange arrivent à sortir du lot dans divers endroits.

Le leader de la 5G fait cavalier seul. T-Mobile a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait passer le seul réseau 5G autonome (5G SA) du pays au niveau supérieur, en allumant la 5G Ultra Capacity sur 5G SA dans tout le pays. Cette décision fait progresser immédiatement le réseau de T-Mobile - en libérant des vitesses plus rapides pour les clients à travers le pays tout en réduisant davantage tout retard dans le réseau avec une latence plus faible, améliorant les applications comme les jeux qui nécessitent une réactivité en temps quasi réel. Il s'agit d'une autre étape importante vers le lancement de nouvelles applications révolutionnaires qui prospéreront sur un réseau 5G pur.

Si vous prévoyez de partir prochainement aux États-Unis pour des vacances et que vous comptez prendre une carte SIM là-bas pendant votre séjour, privilégiez un forfait T-Mobile ! L'été dernier, T-Mobile a publié les résultats d'un test de réseau de production qui démontrait comment l'agrégation des opérateurs (NR CA) et la 5G autonome (5G SA) pouvaient atteindre des vitesses allant j usqu'à 3Gbps lorsqu'ils étaient combinés. La "5G autonome Ultra Capacity" a aujourd'hui reçu le statut officiel de lancement de la part de T-Mobile. L'opérateur a expliqué que dans un premier temps, la 5G autonome profitera aux utilisateurs du Samsung Galaxy S22 , puis d'autres smartphones rejoindront les appareils éligibles prochainement. Il faudra toutefois attendre quelques semaines ou mois afin d'espérer voir l'un des récents iPhone compatibles.

Comme en France, les opérateurs américains cherchent tous à proposer la meilleure couverture 5G avec des débits descendants qui impressionneront les abonnés. À ce petit jeu, ça semble être T-Mobile qui l'emporte aux États-Unis. L'opérateur vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle stratégie pour augmenter les vitesses en 5G ! On espère qu'un jour, ce sera aussi possible en France.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.