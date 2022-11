Publicité : la joie de partager sa musique avec les AirPods Pro !

Le partage audio est une fonctionnalité apparue dans iOS 13, qui vous permet de partager la musique que vous écoutez dans vos écouteurs avec un ami, afin que vous puissiez tous deux profiter du même son, le tout sans fil et bien sûr, synchronisé.

Les publicités d'Apple pour les fêtes sont devenus une sorte d'institution avec des spots assez mémorables. L'entreprise est connue pour ses campagnes publicitaires parfois émouvantes et souvent intelligentes, mais celle de cette année adopte une approche différente. La vidéo de cette année est rythmée, rapide et accompagnée de la chanson "Puff" de Bhavi & Bizarrap .

Apple a publié sa publicité annuelle pour les fêtes de fin d'année, et pour finir 2022, l'accent est mis sur les AirPods Pro. La vidéo, intitulée "Share the Joy" (partagez la joie), met l'accent sur la fonction de partage audio des AirPods, mais aussi de la gamme Beats. L'écoute à deux n'est pas réservée aux "Pro".

