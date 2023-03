AirPods Pro 2 : Apple lance une nouvelle publicité

Après la publicité banana pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaune dévoilé hier après-midi, Apple enchaîne avec un nouveau spot publicitaire pour les AirPods Pro 2. À travers cette nouvelle promotion qui sera bientôt diffusée à la télévision, on retrouve la mise en avant de la réduction active de bruit et du mode Transparence !

Nouvelle publicité pour les

AirPods Pro 2

Même si les AirPods Pro 2 se vendent à la perfection et participent à la hausse de la part de marché des AirPods, Apple a quand même besoin de faire de la promotion pour ses écouteurs haut de gamme. Dans un nouveau spot publicitaire qui dure 1 minute et 8 secondes, Apple présente un trafic plutôt intense où les voitures klaxonnent, les gens crient et où un policier siffle pour gérer la circulation.



À côté, sur le trottoir, on retrouve un utilisateur d'AirPods Pro 2 qui marche et qui accorde peu d'importance à tout ce bruit puisqu'il a... la réduction active de bruit sur ses écouteurs. Ses AirPods détectent les bruits environnants, appliquent un traitement logiciel et génèrent des ondes sonores à l'opposé, ce qui permet de supprimer efficacement les bruits indésirables.

Pendant la phase de fonctionnement de réduction du bruit, Apple isole l'ensemble des objets, voitures et personnes tout en haut de la personne qui a les AirPods Pro 2 dans ses oreilles. Dès que celle-ci permute vers le mode Transparence, le bruit revient immédiatement et tout ce qui était en haut tombe brutalement au sol.



À travers sa publicité, Apple montre aux consommateurs qui n'ont pas encore les AirPods Pro 2, qu'il est facile de s'isoler des bruits dérangeants pour écouter sa musique, puis de sortir de sa bulle dès que quelqu'un vient discuter avec vous.

Pour rappel, Apple a considérablement amélioré la réduction de bruit des AirPods Pro 2, la nouvelle réduction de bruit est capable d'éliminer deux fois plus de bruit autour de nous. Apple a énormément travaillé sur l'élimination des bruits de travaux (ce qui est d'ailleurs mentionné dans la publicité). Le plus étonnant, c'est que les AirPods Pro 2 sont capables d'analyser 48 000 fois par seconde le bruit autour de vous ! La partie logicielle est hallucinante.



En ce qui concerne le mode Transparence, il s'adapte lui aussi à votre environnement grâce à une gigantesque évolution du côté logiciel. Il modifie ainsi le volume sonore de votre source et celle des voix autour de vous.

Où acheter les AirPods Pro 2 ?

Plusieurs promotions sont en cours chez les revendeurs.

Voici une liste des meilleures réductions en cours :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.