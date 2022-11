Le clavier SwiftKey de Microsoft est de retour sur iOS

Le populaire clavier alternatif de Microsoft pour iOS, SwiftKey, est de retour sur l'App Store quelques semaines seulement après que la société ait annoncé qu'elle allait arrêter le support de l'application et la retirer du magasin d’Apple. Les deux sociétés ont-elles trouvé un terrain d’entente ?

En septembre dernier, Microsoft a déclaré que SwiftKey pour iOS n’était plus disponible sur l'App Store sans raison précise. SwiftKey a été une alternative populaire pour les utilisateurs d'iPhone au clavier iOS par défaut d'Apple, laissant de nombreuses personnes déçues par cette décision. Aujourd'hui, à notre grande surprise, Microsoft déclare qu'en raison des demandes des clients, l'application est de nouveau disponible sur l'App Store. Il est possible qu’un différend entre les deux sociétés ait été à l’origine du retrait.

La nouvelle a été partagée sur Twitter, un employé de Microsoft invitant les utilisateurs à "rester à l'écoute" pour savoir ce que réserve l'application. En effet, l’entreprise américaine a prévu plusieurs nouveautés à venir, sans toutefois expliciter leur contenu.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳



Stay tuned to what the team has in store for it!



Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ