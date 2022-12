Google Traduction est de plus en plus performant

L'application Google Traduction continue de muscler son jeu. Avec l'ajout de Google Lens, elle gagne plusieurs nouvelles fonctionnalités, en plus de savoir traduire du texte de manière instantané, juste en pointant l'appareil photo sur le texte en question.

Google Traduction fusionne avec Google Lens

L'application Google Traduction vient de remplacer son mode appareil photo par Google Lens. Ainsi, il est désormais possible de traduire du texte en temps réel sans même avoir besoin de prendre une photo. Un tour de magie que Traduction d'Apple ne sait pas encore faire.



Il devient également possible de détecter un objet ou autre directement via l'application en elle-même. Que ce sot sur iOS ou Android, la traduction sur image affiche des rectangles de couleur pour bien visualiser les changements apportés.

Dans un futur proche, Google souhaite que cela soit le plus naturel possible en supprimant ce style visuel un peu brouillon. En s'aidant de sa technologie Magic Eraser, le texte traduit correspondra parfaitement au texte initial. Autrement dit, cela donnera le même rendu naturel que lorsque vous cliquez sur le bouton "traduire la page web en français".



En supplément, l'interface permet de choisir une photo dans sa photothèque ou encore de changer en temps réel la langue à traduire. Pour rappel, ce genre d'application peut vous sauver la vie si vous ne maîtrisez pas la langue du pays dans lequel vous vous rendez. Sans oublier le mode hors connexion qui est un véritable avantage.

Télécharger l'app gratuite Google Traduction