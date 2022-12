Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour avoir les AirPods Pro 2 avant Noël

La période des fêtes de fin d'année est particulièrement intense pour Apple, l'entreprise fait de son mieux pour produire en très grande quantité les derniers iPhone, mais aussi les AirPods. En effet, au-delà de l'iPhone qui est le "produit star" du catalogue, les AirPods 3 et AirPods Pro sont les grands favoris pour les cadeaux de Noël. Attention, si vous souhaitez en offrir, plus on s'approche de Noël et moins les stocks sont disponibles !

Peut-on encore avoir des AirPods Pro 2 pour Noël ?

Vous comptez offrir la deuxième génération des AirPods Pro à un ami ou un membre de votre famille ? Pensez à passer votre commande rapidement, car les nouveaux écouteurs sans fil d'Apple rencontrent un grand succès et ça se constate sur les délais de livraison à l'approche de Noël.

En effet, les stocks d'AirPods Pro 2 s'avèrent être délicats chez certains revendeurs, voici un petit tour des principaux revendeurs qui commercialisent les nouveaux écouteurs sans fil d'Apple :

Amazon : rupture de stock, il y a toutefois des offres disponibles chez les revendeurs. Attendez-vous cependant à payer un peu plus cher.

: rupture de stock, il y a toutefois des offres disponibles chez les revendeurs. Attendez-vous cependant à payer un peu plus cher. Fnac.com : stock très limité. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site mentionne plus que 2 exemplaires en stock. Livraison à temps pour Noël si vous arrivez assez rapidement.

: stock très limité. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le site mentionne plus que 2 exemplaires en stock. Livraison à temps pour Noël si vous arrivez assez rapidement. Cdiscount : stock tendu, mais disponible. Si vous commandez ce soir, attendez-vous à une livraison à J+2 après avoir validé votre commande.

: stock tendu, mais disponible. Si vous commandez ce soir, attendez-vous à une livraison à J+2 après avoir validé votre commande. Rakuten : stock tendu, mais disponible. Si vous commandez maintenant, attendez-vous à une livraison à J+2 après avoir validé votre commande.

: stock tendu, mais disponible. Si vous commandez maintenant, attendez-vous à une livraison à J+2 après avoir validé votre commande. Darty : stock tendu, mais disponible. Si vous commandez maintenant, attendez-vous à une livraison à J+2 minimum après avoir validé votre commande. À noter que plus de 50 magasins Darty ont du stock en ce moment !

Quelles nouveautés sur les AirPods Pro 2

Reprenant le design général du modèle précédent, les AirPods Pro 2 ont cependant tout amélioré, que ce soit la qualité sonore, l'autonomie, le confort ou encore la résistance. Comme expliqué lors de notre test des écouteurs d'Apple, les derniers écouteurs sans fil d'Apple offrent un son bien plus percutant, avec un bel équilibre entre les basses et les aigus, une autonomie améliorée qui permet de tenir jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge et une ANC deux fois plus performante qui vous isole du monde extérieur.



Mais ce n'est pas tout, les ingénieurs d'Apple ont également rendu le mode Transparence plus intelligent pour ne laisser passer que les bruits "utiles", sans oublier que les gars de Cupertino ont ajouté de nouvelles capacités au boîtier qui est désormais localisable via un iPhone, capable d'émettre un son et dispose d'un orifice pour attacher une lanière (dragonne). Notez enfin que les AirPods Pro 2 sont résistants à l'eau et à la transpiration (IPX4), idéal pour les sportifs, et proposent quatre tailles d'embouts avec l'ajout du XS.



À l'heure actuelle, les AirPods Pro 2 figurent parmi les écouteurs sans fil les plus performants sur le marché. Le prix assez élevé de 299€ peut refroidir certains consommateurs, mais il est clairement impossible d'être déçu par l'expérience proposée ! On parle bien d'une "masterclass" de la part d'Apple avec cette paire d'écouteurs "Pro".

