Tesla lance son chargeur "AirPower" à 300 $ pour 3 appareils

Tesla a annoncé aujourd'hui le lancement de la Tesla Wireless Charging Platform, un chargeur sans fil à 300 dollars capable de recharger jusqu'à trois appareils compatibles Qi en même temps. Voilà qui nous ramène au feu AirPower, un tapis de charge triple qu’Apple avait annoncé en 2017 avec l’iPhone X puis abandonné en 2019.

Tesla double Apple sur la triple charge

Le concept est quelque peu similaire à l'AirPower qu'Apple voulait produire puisque les trois appareils peuvent être placés n'importe où sur le tapis de charge Tesla, recevant jusqu'à 15W de puissance chacun. C’est donc mieux que l’actuel MagSafe Duo qui est limité à deux appareils et qui doivent être placés sur l’aimant.

Tesla affirme que le design angulaire du tapis de charge a été inspiré par le look du Cybertruck, et qu'il comporte un boîtier en aluminium avec une surface en alcantara et un support magnétique détachable qui peut être utilisé pour la charge à plat ou en angle.

Inspirée du design angulaire et du style métallique du Cybertruck, notre plateforme de recharge sans fil fournit une puissance de recharge rapide de 15 W par appareil, pour un maximum de trois appareils simultanément. Son design élégant est composé d'un boîtier en aluminium, d'une surface en alcantara de qualité supérieure et d'un support magnétique amovible qui vous permet de poser le chargeur à plat ou en angle pour une meilleure visibilité. Doté de la technologie FreePower(R), qui charge vos appareils compatibles Qi tels que les téléphones ou les oreillettes placés n'importe où sur sa surface sans alignement précis.

En septembre 2017, Apple a annoncé le AirPower, un chargeur multi-appareils conçu pour charger l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods en même temps. Apple souhaitait que les utilisateurs puissent placer leurs appareils n'importe où sur l'AirPower pour les charger, mais les bobines sans fil superposées nécessaires étaient problématiques, Apple voyant des problèmes de gestion de la chaleur et d'interférences qui empêchaient le produit d'être viable. Alors que l'AirPower était censé être lancé en 2018, il n'est jamais venu, et Apple a confirmé son annulation en mars 2019. Le constructeur californien travaille à priori sur un AirPower 2 depuis un moment.

Côté prix, si Apple vend son MagSafe Duo à 149€, Tesla vend son chargeur triple à 300$, soit le double. Mais l’accessoire est livré avec un câble USB-C et une prise murale 65 W.

La technologie FreePower

Le tapis de recharge de Tesla utilise FreePower, une technologie d'Aira qui a été utilisée dans d'autres plateformes de recharge sans fil comme la Base Station Pro de Nomad. La Base Station Pro de Nomad prenait également en charge la recharge depuis n'importe où sur la plateforme de recharge, mais elle s'est avérée problématique car elle ne fonctionnait pas bien avec l'iPhone 12 et les versions ultérieures en raison d'un problème de micrologiciel.



Espérons que la société d’Elon Musk a trouvé la solution, nous avons hâte de la tester !



Si vous êtes intéressé, sachez que la marque américaine ne le vend pas encore en Europe, mais cela ne saurait tarder.