Bons plans iOS : Watermark, Metadata, 13s et Marple

Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

13s (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.2.3, 11 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu de correspondance de chiffres amusant qui vous tiendra en haleine pendant des jours !



Faites glisser les tuiles sur le plateau. Faites en sorte que les tuiles en ligne ou en colonne fassent 13. Utilisez la poubelle pour retirer les tuiles difficiles.



13's est un jeu idéal pour se détendre, parfait pour apprendre aux enfants à compter, et il est adapté aux daltoniens ! Télécharger le jeu gratuit 13s





A Dark Room (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v8.5, 26 Mo, iOS 10.3, Amirali Rajan) Voici un titre qui a été premier aux US, UK, Australia, Singapore et Canada. Vous êtes dans le noir et vous allez devoir avancer, tant bien que mal. La profondeur et la variété de Dark Room a déjà surpris plus d'un joueur !



Attention, les captures d'écran ne vous diront rien sur le jeu, c'est un secret ! Malheureusement, celui-ci n'est disponible qu'en anglais, mais nous pouvons que le conseiller tout de même.



Un jeu inédit et original Télécharger A Dark Room à 1,19 €





Marple (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.11, 6 Mo, iOS 8.0, Mikko Kankainen) passe de 0,99 € à gratuit. Le meilleur jeu de puzzle de 2008 est de retour dans une version réactualisée.



Vous en avez assez du Sudoku ? Pourquoi ne pas essayer Marple ?



Marple est un jeu de logique et de déduction. Le terrain de jeu se compose de 20 tuiles disposées en 4 rangées de 5 colonnes chacune et d'un ensemble d'indices. Le but du jeu est de trouver l'ordre correct de ces 20 tuiles à l'aide des indices donnés, par élimination. Télécharger le jeu gratuit Marple





Applications gratuites iOS :

Bluetooth Finder (App, iPhone, v1.02, 2 Mo, iOS 14.5, Ozan AYAZ) passe de 2,49 € à gratuit. Bluetooth Finder peut vous scanner à tous vos appareils qui utilisent Bluetooth Low Energy (aussi connu comme Bluetooth Smart, ou Bluetooth Light). Vous pouvez parcourir n'importe quel appareil BLE à proximité, même ceux qui ne s'affichent pas dans les réglages de l'iPhone. Télécharger l'app gratuite Bluetooth Finder





Watermark (App, iPhone / iPad, v1.34, 34 Mo, iOS 11.0, Ozan AYAZ) passe de 2,49 € à gratuit. Vous pouvez utiliser votre nom, votre signature, votre logo, vos droits d'auteur et même votre marque pour créer un filigrane sur les photos.



L'app ajoute votre marque sur les images, idéal avant de les partager. D'ailleurs, il est possible de prévisualiser les photos avant d'appliquer des filigranes, de modifier le motif, positionner le style sur des photos individuelles avant de les traiter par lots. Télécharger l'app gratuite Watermark





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.8.3, 2 Mo, iOS 15.0, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique. Télécharger l'app gratuite Metadata





Promotions iOS :

The Chronos Principle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.0, 49 Mo, iOS 9.0, Logisk Studio Inc.) passe de 2,49 € à 1,19 €. The Chronos Principle est un voyage époustouflant à travers une série d'énigmes complexes qui explorent le concept de la manipulation du temps.



Plongez-vous dans une atmosphère sereine et profitez de cette expérience hallucinante.



Fonctionnalités : 77 casse-tête conçus à la main

Une atmosphère calme et relaxante

Voyage dans le temps et divers autres mécanismes Télécharger The Chronos Principle à 1,19 €





Bloons TD 5 (Jeu, Stratégie, iPhone, v4.0, 167 Mo, iOS 9.3, Ninja Kiwi) passe de 3,49 € à 1,19 €. Construisez des tours impressionnantes, choisissez vos améliorations préférées, embauchez de nouveaux agents spéciaux sympas et éclatez chaque Bloon envahisseur restants dans la meilleure version la plus populaire série de tour de défense de l'histoire.



Bloons TD 5 offre des heures de jeux amusants et stimulants autant pour les fans que les nouveaux joueurs, avec des caractéristiques impressionnantes !



Les + : + de 19 puissantes Tours avec des aptitudes activées et 2 voies d'améliorations

+ de 30 circuits

Mode Co-Op Deux Joueurs sur des circuits Co-Op spéciaux Télécharger Bloons TD 5 à 1,19 €





SOULVARS (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.82, 125 Mo, iOS 13.0, ginolabo) passe de 4,99 € à 3,49 €. Un jeu unique qui a tant de choses à offrir.



Tout en ayant un profond sens stratégique, les commandes du smartphone tenues verticalement permettent des combats simples et exaltants, l'entraînement, l'exploration de donjons et la collecte d'objets enchantés aléatoires.



Une ligne du monde dans laquelle même le concept fictif de l'âme peut être converti en données.

En contrepartie, la vie des gens est menacée par l'apparition soudaine de difformités.

Les protagonistes utilisent le Soul Driver, un appareil qui convertit les âmes en données.

Ils sont responsables de l'élimination des difformités qui menacent les gens, et travaillent dans une certaine ville... Télécharger SOULVARS à 3,49 €





Rush Rally Origins (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.37, 233 Mo, iOS 9.0, Brownmonster Limited) passe de 5,49 € à 3,49 €. Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Un mélange entre le passé et le futur qui débouche sur 36 nouvelles courses uniques, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !



On peut y jouer à 120 Hz sur les iPhone et iPad dernier cri, de quoi en profiter un maximum avec sa vue de haut parfaite pour les écrans tactiles. Télécharger Rush Rally Origins à 3,49 €