Bons plans iOS : Fonts: Install New Fonts, Kipkam et Flowing 2

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites et 4 promos avec notamment Fonts: Install New Fonts, Kipkam et Flowing 2. L'occasion d'économiser 40.1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Algo - AI Art Generator (App, iPhone / iPad, v2.0, 33 Mo, iOS 15.0, Stephen Fung) passe de 1,19 € à gratuit. Algo est un logiciel de création artistique innovant qui vous permet de transformer des mots en œuvres d'art numériques fascinantes. Algo vous facilite la tâche : il vous suffit d'entrer un texte, de choisir votre style et de regarder Algo donner vie à vos idées en quelques secondes !



Pratique pour ceux qui cherchent à illustrer un document, une présentation ou autre, sans piquer une image sur le net. Télécharger l'app gratuite Algo - AI Art Generator





Memorize: Learn English Words (App, iPhone / iPad, v1.6.0, 65 Mo, iOS 11.0, LIKECRAZY Inc.) passe de 5,99 € à gratuit. "Memorize : Learn English Words with Flashcards" est une application d'étude basée sur l'IA pour apprendre et mémoriser le vocabulaire anglais.



En téléchargeant cette app, vous apprendrez plus de 3000 mots anglais utiles grâce à des fiches de vocabulaire anglaises sélectionnées par des experts, des ensembles de mots conçus pour un expatrié, homme d'affaires, le touriste, et les apprenants en langues.



Il y en a pour tous les niveaux et les besoins. Télécharger l'app gratuite Memorize: Learn English Words





RGB Keyboard (App, iPhone / iPad, v2.5.5, 2 Mo, iOS 14.0, Mert Can Kus) passe de 2,49 € à gratuit. RBG Keyboard ajoute un peu de flash et d'éclat à votre clavier pour que vous puissiez écrire avec style. Il offre un éclairage de clavier animé personnalisable, une correction automatique, des suggestions et un choix de plus de 10 langues différentes.



L'application comprend un tutoriel rapide pour vous aider à la prendre en main. Parfait pour les fans de personnalisation. Télécharger l'app gratuite RGB Keyboard





Fonts: Install New Fonts (App, iPhone / iPad, v1.1.0, 18 Mo, iOS 13.2, LIYI CHENG) passe de 2,49 € à gratuit. Toutes les polices gratuites de Google Fonts, maintenant sur iPhone / iPad ! Les polices sont assez faciles à installer, et peuvent être utilisées dans des applications comme Pages, Keynote, Word, PowerPoint, et bien d'autres encore. De nouvelles polices sont ajoutées régulièrement.



Compatible iOS 13+. Télécharger l'app gratuite Fonts: Install New Fonts





Kipkam (App, iPhone / iPad, v2.2, 34 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 1,19 € à gratuit. Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

Prenez 1 minute par jour pour un exercic de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément.

Une bonne respiration apaise efficacement votre stress. Télécharger l'app gratuite Kipkam





Flowing 2 (App, iPhone / iPad, v2.3, 151 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 5,99 € à gratuit. Vous n'arrivez pas à dormir ou à vous concentrer ? Dormez mieux et soyez plus productif avec Flowing 2, l'une des applications audio sur la nature les plus avancées jamais créées.



Plongez dans les plus beaux paysages sonores de la nature avec de merveilleux ruisseaux, cascades et rivières enregistrés dans une qualité anormalement élevée. Explorez une grande variété de paysages et découvrez votre endroit préféré en déplaçant un microphone virtuel. Flowing 2 dispose de l'un des moteurs de champs sonores naturels les plus avancés au monde, offrant une expérience d'écoute audio naturelle sans précédent.



Mieux, vous avez un contrôle total sur la lecture, pour s'adapter à tous vos besoins. Télécharger l'app gratuite Flowing 2





Promotions iOS :

The Quest (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v18.0.3, 378 Mo, iOS 8.0, Redshift) passe de 8,99 € à 4,99 €. Un superbe FPS / RPG dessiné à la main qui nous rappelle un certain Room. Dans The Quest, vous devrez tenter de survivre, entre aventure, sursaut et joutes à l'ancienne.



On adore le look et le gameplay. C'est effrayant ! Télécharger The Quest à 4,99 €





Calculator + AR Ruler BLACK (App, iPhone, v.195, 15 Mo, iOS 13.0, Kongsberg Software AS.) passe de 10,99 € à 1,19 €. Voici l'application de calculatrice Black Collectable Edition Limitée.



Cet utilitaire magnifiquement conçu n'est pas seulement une simple calculatrice avec des fonctions mathématiques, mais aussi une règle de mesure AR parfaitement positionnée sur l'écran de la calculatrice qui permet aux utilisateurs de toucher deux points sur l'écran de la vue caméra et de mesurer la longueur des objets.



Après avoir trouvé la longueur, utilisez le bouton de conversion automatique pour changer les unités de mesure, puis utilisez la calculatrice pour vous aider à calculer la surface ou un autre type de calcul similaire directement sur le même écran. Télécharger Calculator + AR Ruler BLACK à 1,19 €





Rotaeno (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.6.1, 779 Mo, iOS 11.0, X.D. Network Inc.) passe de 3,99 € à 2,49 €. Rotaeno est un jeu de rythme qui vous donnera du fil à retordre. Il utilise pleinement le gyroscope de votre appareil pour vous faire vivre une expérience musicale sans précédent.

Faites pivoter votre appareil pour frapper des notes au bon moment. Mettez vos écouteurs et plongez dans les rythmes endiablés et les synthés stellaires de cette aventure astronautique ! Télécharger Rotaeno à 2,49 €