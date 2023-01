Apple publie tvOS 16.3 pour les Apple TV 4K et HD

Les mises à jour intermédiaires de tvOS sont généralement anecdotiques et se concentrent sur les corrections de bogues internes et les améliorations plutôt que sur des changements notables. Dailleurs, aucune fonctionnalité n'a été découverte lors du processus de test bêta. Apple partage des informations sur les versions de tvOS dans son document de support tvOS, qui est mis à jour après chaque lancement de tvOS. Nous mettrons à jour l’article en cas de découverte.

La mise à jour tvOS 16.3 peut être téléchargée par WiFi ou Ethernet via l'application Paramètres de l'Apple TV, en allant dans Système > Mise à jour logicielle. Les propriétaires d'Apple TV dont les mises à jour logicielles automatiques sont activées n’ont rien à faire, leur décodeur sera mis à niveau vers tvOS 16.3 d’ici quelques jours maximum.

Au lendemain d’iOS 16.3, Apple a publié cette fois tvOS 16.3, la troisième mise à jour majeure du système d'exploitation tvOS 16, initialement sorti en septembre. Disponible à la fois pour l'Apple TV 4K et l'Apple TV HD, tvOS 16.3 arrive six semaines après tvOS 16.2, une mise à jour qui a surtout ajouté Apple Music Sing .

