Bons plans iOS : TouchRetouch, Polyglotte, My 1 Rep Max et Touché Coulé

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites et 10 promos avec notamment TouchRetouch, Polyglotte, My 1 Rep Max et Touché Coulé. L'occasion d'économiser 50.2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

TouchRetouch (App, iPhone / iPad, v5.1.0, 76 Mo, iOS 14.0, ADVA Soft GmbH) passe de 4,99 € à gratuit. Une app de retouche pour effacer des objets ou tous les éléments indésirables de vos photos en un clin d'œil. On peut par exemple ajouter du flou à l'arrière-plan, cloner un objet ou encore embellir la peau !



Les ajouts les plus récents incluent la fonction de suppression du grillage ou du filet devant un sujet, l’édition de photo 360, le nouvel algorithme de suppression des objets en fonction des bords et quelques autres nouveautés. Télécharger l'app gratuite TouchRetouch





Polyglotte (App, iPad, v4.2, 44 Mo, iOS 12.0) passe de 4,99 € à gratuit. Le clavier Polyglotte® (clavier universel de caractères spéciaux) permet de taper des caractères spéciaux en toute simplicité.



On trouve ainsi plus de 250 symboles comme par exemple : § ¶ Δ Π © ® ™.



L'app supporte le français, Le Breton, l'espéranto, et des dizaines d'autres ! Télécharger l'app gratuite Polyglotte

My 1 Rep Max (App, iPhone, v2.0.7, 2 Mo, iOS 14.0, James T. Constant) passe de 0,99 € à gratuit. My 1 Rep Max est un simple calculateur de répétition maximale pour la musculation et un journal de bord. Utilisez l'une des formules les plus populaires pour estimer votre poids maximal à 1 répétition et tenez un journal pour voir vos progrès au fil du temps.



Il vous suffit de sélectionner un type d'exercice, de saisir un poids et un nombre de répétitions (jusqu'à 10), puis d'appuyer sur le bouton Calculer pour voir votre 1 Rep Max. Télécharger l'app gratuite My 1 Rep Max





Amazing Flash Cards (App, iPhone / iPad, v2.0.6, 4 Mo, iOS 13.0, Erik Wegener) passe de 1,19 € à gratuit. Amazing Flash Cards est une application puissante qui vous permet de créer et d'étudier des cartes à thème. Il n'y a pas de publicité ou d'achat en ligne, vous pouvez donc étudier sans être distrait. Un jeu type "Incollables" personnalisable.



On trouve plusieurs modes de visionnage, des statistiques, la synchronisation iCloud, le mode sombre, l'export CSV, etc. Télécharger l'app gratuite Amazing Flash Cards





Promotions iOS :

About Love and Hate 2 (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.1.12, 210 Mo, iOS 11.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 3,49 € à 2,49 €. C’est bien connu : il ne faut jamais appuyer sur le bouton rouge. Par malchance, l’enfant de HAINE a activé le bouton rouge et s’est soudainement volatilisé. Et voilà comment AMOUR et HAINE se retrouvent de nouveau à partir en quête, cette fois-ci à la recherche de l’enfant imprudent. Restez calme, réfléchissez et stimulez votre matière grise.



Grâce au pouvoir d’AMOUR et à l’énergie de HAINE, vous guiderez les deux personnages à travers des hauteurs vertigineuses, de sombres châteaux et des étendues infinies. Préparez-vous à retrouver AMOUR, HAINE et bien entendu, les AUTRES dans ce jeu de puzzles.

Télécharger About Love and Hate 2 à 2,49 €





Sleepin Guy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.2, 1,2 Go, iOS 10.0, Fabio Ferrara) passe de 3,99 € à 1,19 €. Sleeping 'Guy est un jeu d'action-puzzle à la première personne qui se déroule dans un monde de rêve.



Vous assumerez le rôle d'un gentil grand gars incapable de se réveiller de ses rêves. Votre tâche est de l'aider à en sortir !



Les + : Les graphismes

Le concept Télécharger Sleepin Guy à 1,19 €





SteamWorld Quest (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 780 Mo, iOS 13.0, Image & Form International AB) passe de 11,99 € à 3,49 €. SteamWorld Quest est le jeu de rôle et de cartes très prisé ! Menez un groupe d'aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. Affrontez toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes !



L'histoire est peut-être trop cliché, mais là où le jeu brille et se distingue des autres concurrents, c'est dans la mécanique de combat. Le gameplay est amusant, addictif et unique. Le système de tour par tour où les cartes sont tirées ou mélangées pour exécuter des commandes est un concept entièrement nouveau. L'intrigue et les personnages sont importants, mais pas autant que le rythme du jeu. Télécharger SteamWorld Quest à 3,49 €





Kingdom Rush Origins HD (Jeu, Stratégie, iPad, v5.8.08, 190 Mo, iOS 11.0, Ironhide S.A.) passe de 4,99 € à 1,19 €. Kingdom Rush: Origins est le troisième opus de la saga maintes fois primée Kingdom Rush, acclamée par les joueurs et les critiques du monde entier. Replonge aux origines, avant même que Vez'nan n'ourdisse le plan de menacer le royaume avec la gemme de pouvoir, et retrouve ce gameplay frénétique et captivant qui a fait de la franchise un incontournable du genre Tower Defense.



Dans cette passionnante préquelle, commande ton armée d'elfes et défends les terres mystiques contre des serpents de mer, des sorciers maléfiques et des vagues incessantes de guerriers gnolls avec de toutes nouvelles tours, mais aussi de nouveaux héros et sortilèges.



Le meilleur T&D du marché ! Télécharger Kingdom Rush Origins HD à 1,19 €

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 2,49 €. Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue. Télécharger Locks Quest à 2,49 €





MAZEMAN (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 214 Mo, iOS 10.0, Crescent Moon Games) passe de 3,49 € à 1,19 €. MAZEMAN est un jeu qui vous mettra au défi grâce à son rythme effréné : entrez dans le labyrinthe et cherchez la clé tout en évitant toutes sortes de monstres redoutables



Les niveaux sont représentés par de petits donjons; pour les passer, vous devez récupérer la clé. Les développeurs promettent de nombreux objets à débloquer, des monstres, des niveaux, des améliorations, etc. Par exemple, une montre permet d'arrêter le temps. L'ensemble est réalisé de fort belle manière, si tant est qu'on apprécie le pixel-art et les jeux old-school. Télécharger MAZEMAN à 1,19 €





Touché Coulé (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.3.7, 371 Mo, iOS 11.0, Marmalade Game Studio) passe de 5,49 € à 1,19 €. Il a coulé mon porte-avion !



La version officielle du jeu de société classique de bataille navale Hasbro est maintenant disponible sur téléphone et appareil mobile ! Défiez d’autres joueurs en mode Classique ou dans le tout nouveau mode Commandants, une variante tactique, stratégique et palpitante.



Un jeu indémodable qui permet de jouer entre amis ou en famille ! Encore mieux sur iPad ! Télécharger Touché Coulé à 1,19 €





SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.4, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 6,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Les + : Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge Télécharger SpongeBob SquarePants à 6,99 €





Football Manager 2023 Mobile (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, v14.1.0, 1,2 Go, iOS 11.0, SEGA) passe de 11,99 € à 9,99 €. Préparez-vous à prendre la voie rapide vers la gloire footballistique dans le jeu de gestion inégalé signé SEGA. La mouture 2023 de Football Manager est le meilleur jeu de gestion de football et vient conforter sa place de leader. Si vous êtes un entraîneur en herbe, bâtissez un effectif de superstars, développez vos jeunes prodiges en athlètes de classe mondiale et utilisez les causeries d'équipe pour gonfler vos joueurs à bloc.



Les nouveautés de FM23 Mobile sont les causeries améliorées, les transferts plus poussés, le profil de l'entraineur qui évolue et la progression des jeunes talents. Télécharger Football Manager 2023 Mobile à 9,99 €