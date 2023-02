Nouveau : Apple propose un menu déroulant sur son site web

Un menu déroulant adapté à la version mobile a été déplacé vers une position plus visible, vous pouvez maintenant y accéder en haut à droite de votre écran. Comme pour la version de bureau, le fait d'appuyer sur une catégorie du menu fait apparaître un sous-menu contenant des liens vers des pages de produits spécifiques et d'autres aides à la navigation. La mise à jour du site d'Apple est disponible en France comme dans les autres pays, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemble ce nouveau menu déroulant sur le site Apple France .

Depuis quelques heures, le site d'Apple n'est plus exactement le même qu'hier, le géant californien a réalisé une modification de taille : la barre du menu désormais déroulant ce qui permet de trouver plus rapidement ce que l'on cherche sur le site. Pour accéder à ce nouveau menu, il suffit de survoler avec votre souris le mot qui vous intéresse comme Store, Mac, iPad, iPhone... Le menu déroulant vous affichera automatiquement ce que vous recherchez avec une organisation en forme de liste .

Depuis les années 2000, le site d'Apple a fait l'objet d'une multitude de rafraichissements pour proposer une meilleure expérience de navigation aux visiteurs ainsi qu'une certaine modernité. Il faut dire que quand on est une entreprise qui affirme "vouloir révolutionner le quotidien de milliards de personnes dans le monde", il vaut mieux avoir un site convaincant !

